Сериал «Отчаянные меры» – это фантастический боевик об экипаже американской подводной лодки, которому приходится принимать судьбоносное для всего мира решение. «Колорадо» дрейфует в открытом море на глубине 500 футов под водой. Но однажды капитан Маркус Чаплин получает приказ от Белого дома: он должен выпустить ядерную ракету в сторону Пакистана. Мужчина понимает, что это нажатие на кнопку станет первым шагом к апокалипсису, поэтому снимает с себя полномочия. За это его объявляют врагом народа и начинают преследовать.