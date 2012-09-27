Смотрите фильмы за 1 ₽
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Хищник из бездны" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер к сериалу Отчаянные меры
1 постер
Рейтинги
7.4 Рейтинг IMDb: 7.3
Оцените
Киноафиша Сериалы Отчаянные меры

Отчаянные меры (2012 - 2013)

Last Resort 16+
Год выпуска 2012
Страна США
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 60 минут
Телеканал ABC
Продолжительность сериала 13 часов 0 минут
О чем сериал

Сериал «Отчаянные меры» – это фантастический боевик об экипаже американской подводной лодки, которому приходится принимать судьбоносное для всего мира решение. «Колорадо» дрейфует в открытом море на глубине 500 футов под водой. Но однажды капитан Маркус Чаплин получает приказ от Белого дома: он должен выпустить ядерную ракету в сторону Пакистана. Мужчина понимает, что это нажатие на кнопку станет первым шагом к апокалипсису, поэтому снимает с себя полномочия. За это его объявляют врагом народа и начинают преследовать.

В ролях Персонажи
Автор идеи
Карл Гайдусек
Shawn Ryan
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Роберт Патрик
Роберт Патрик Master Chief Joseph Prosser
Скотт Спидмэн
Скотт Спидмэн Lt. Cmdr. Sam Kendal
Дэйзи Беттс Lt. Grace Shepard
Отем Ризер
Отем Ризер Kylie Sinclair
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Отчаянные меры - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2012, 13 эпизодов
 
Кадры из сериала
Related video
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Вразумить не удалось: дочь Шукшиной показала раскачанное тело в кружевном боди
Смотреть без слез невозможно: состояние Николая Баскова ужаснуло россиян
Причина конфликта Успенской со звездой СССР раскрыта: подробности заставят ахнуть
Условия пугающие: квартира Дани Милохина вызвала оторопь россиян
Звезда Голливуда устроила потасовку из-за наследства: миллионы поделить не удалось
Причина в онкобольной матери? Дочь Заворотнюк не стала молчать о тайной свадьбе
Брак принца Уильяма под угрозой? Что на самом деле сближает сыновей Карла III
Пошла по пути Меган Маркл: Кейт Миддлтон выступила с заявлением
Вале Карнавал и не снилось: Долина публично растоптала восходящую звезду эстрады
Правду о «романе» с Плющенко раскрыла известная певица: такого от нее точно не ждали
Приложение киноафиши