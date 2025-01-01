Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Новости
Трейлеры
Рецензии
Викторины
Персоны
Киноафиша
Персоны
Мэгги Джилленхол
Награды
Награды и номинации Мэгги Джилленхол
Maggie Gyllenhaal
О персоне
Фильмография
Новости
Фотографии
Награды
Связи
Вопросы и ответы
Награды и номинации Мэгги Джилленхол
Оскар 2022
Лучший адаптированный сценарий
Номинант
Оскар 2010
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
Золотой глобус 2015
Лучшая актриса мини-сериала или фильма для TV
Победитель
Золотой глобус 2022
Лучший режиссёр
Номинант
Золотой глобус 2018
Лучшая актриса сериала (драма)
Номинант
Золотой глобус 2007
Лучшая женская роль (драма)
Номинант
Золотой глобус 2003
Лучшая женская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Primetime Emmy Awards 2015
Outstanding Lead Actress in a Limited Series or a Movie
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2022
Лучший адаптированный сценарий
Номинант
Венецианский кинофестиваль 2021
Лучший сценарий
Победитель
Лучший фильм
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2003
Breakthrough Female Performance
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2015
Выдающаяся роль актрисы в телефильме или мини-сериале
Номинант
Этот фантастический сериал удивляет даже поклонников «Доктора Кто»: на IMDb рейтинг 8,2
«Аватар: Огонь и пепел» получил новый трейлер — и в нем раскрыли тайну племени Мангкван (видео)
Владимир Лабецкий — тот самый Утюг из «Брата»: как он попал к Балабанову и где его искать сегодня
«В 10 раз круче, и со смыслом»: этот малоизвестный советский фильм со Збруевым зрители всерьез сравнивают с «Доктором Хаусом»
«Увидимся в Аду, на той стороне»: вернуть Ривза в «Джона Уика 5» можно лишь одним способом — но боевик превратится в мистику
Даже Кинг признал, что фильм «Долгая прогулка» страшнее книги: и эти 6 экранизаций Короля ужасов тоже в разы мрачнее оригинала
«Узнай кино по цитате» — прошлый век: зато лишь реальные знатоки советских фильмов угадают крылатую фразу по кадру (тест)
«"Игра престолов", но замки поменьше»: забытое фэнтези 00-х со звездой «Властелина колец» оказалось идеальной заменой хиту НВО
Откройте душу матросу в тельняшечке: а потом угадайте 6/6 советских фильмов по хитовой строчке из песни (тест для меломанов)
Собрались смотреть «Истребителя демонов»? Разложили для вас все части по порядку — компиляции больше не собьют с толку
Общался только с отчимом, вел себя замкнуто: возраст Рудо из «Гачиакуты» превысит все ваши прогнозы
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667