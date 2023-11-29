В разработку запущен спин-офф «Пацаны: Мексика»

Как передает Deadline, телевселенная антисупергеройского сериала «Пацаны» расширится за счет нового спин-оффа. Проект получил название «Пацаны: Мексика». В качестве исполнительных продюсеров над ним работают Диего Луна и Гаэль Гарсиа Берналь, которые также могут получить небольшие роли. О сюжете пока сведений нет.

Сейчас ведется поиск второго шоураннера, который бы составил тандем с создателем, сценаристом и исполнительным продюсером Гаретом Даннет-Алькосером. Он уже работает над сюжетом «Пацанов: Мексика». Даннет-Алькосер известен как автор сценария супергеройского фильма DC «Синий Жук», который вышел в этом году.

Также команда «Пацанов: Мексика» занимается расчетом бюджета, после чего начнется кастинг. Съемки пройдут в Мексике.

Оригинальный сериал «Пацаны» стартовал в 2019 году, сразу же завоевав статус одного из главных хитов стрим-сервиса Amazon Prime Video. Успех сериала побудил авторов создать анимационное ответвление «Осатанелые» (2022), а в этом году дебютировал спин-офф «Поколение «Ви», который тоже снискал популярность и получил продление на второй сезон.