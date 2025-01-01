Меню
Гаэль Гарсия Берналь
Награды
Награды и номинации Гаэля Гарсиа Берналя
Gael García Bernal
О персоне
Фильмография
Новости
Фотографии
Награды
Связи
Награды и номинации Гаэля Гарсиа Берналя
Каннский кинофестиваль 2003
Мужское откровение
Победитель
Каннский кинофестиваль 2007
Золотая камера
Номинант
Золотой глобус 2016
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Победитель
Золотой глобус 2017
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2006
Восходящая звезда
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2005
Лучшая мужская роль
Номинант
Венецианский кинофестиваль 2001
Лучший молодой актер или актриса
Победитель
Лучший молодой актер или актриса
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2007
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
