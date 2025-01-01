Меню
Сигурни Уивер
Награды
Награды и номинации Сигурни Уивер
Sigourney Weaver
О персоне
Фильмография
Новости
Статьи
Награды
Связи
Вопросы и ответы
Награды и номинации Сигурни Уивер
Оскар 1989
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
Лучшая женская роль
Номинант
Оскар 1987
Лучшая женская роль
Номинант
Золотой глобус 1989
Лучшая женская роль (драма)
Победитель
Лучшая актриса второго плана
Победитель
Золотой глобус 2013
Лучшая актриса мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Золотой глобус 2010
Лучшая актриса мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Золотой глобус 2000
Лучшая женская роль (драма)
Номинант
Золотой глобус 1998
Лучшая актриса второго плана
Номинант
Золотой глобус 1987
Лучшая женская роль (драма)
Номинант
Primetime Emmy Awards 2021
Outstanding Narrator
Номинант
Primetime Emmy Awards 2013
Outstanding Lead Actress in a Miniseries or a Movie
Номинант
Primetime Emmy Awards 2009
Outstanding Lead Actress in a Miniseries or a Movie
Номинант
Primetime Emmy Awards 1998
Outstanding Lead Actress in a Miniseries or a Movie
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1998
Лучшая женская роль второго плана
Победитель
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1990
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1980
Most Promising Newcomer to Leading Film Role
Номинант
Венецианский кинофестиваль 2024
Golden Lion for Lifetime Achievement
Победитель
Golden Lion for Lifetime Achievement
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2013
Выдающаяся роль актрисы в телефильме или мини-сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2010
Выдающаяся роль актрисы в телефильме или мини-сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 1998
Выдающаяся роль актрисы в телефильме или мини-сериале
Номинант
