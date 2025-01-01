Меню
Кармен Электра
Награды
Награды и номинации Кармен Электра
Carmen Electra
О персоне
Фильмография
Новости
Статьи
Награды
Награды и номинации Кармен Электра
Золотая малина 2007
Худшая женская роль второго плана
Победитель
Золотая малина 2009
Худшая женская роль второго плана
Номинант
Золотая малина 2008
Худшая женская роль второго плана
Номинант
Золотая малина 2006
Худшая женская роль второго плана
Номинант
Золотая малина 2005
Худшая женская роль второго плана
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2004
Лучший поцелуй
Победитель
