Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер сериала Блондинка в книжной лавке
Постер сериала Блондинка в книжной лавке
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 6
Оцените
2 постера
Киноафиша Сериалы Блондинка в книжной лавке

Блондинка в книжной лавке (2005 - 2006)

Stacked 18+
Год выпуска 2005
Страна США
Всего сезонов 2 сезона
Эпизод длится 22 минуты
Телеканал FOX
Продолжительность сериала 6 часов 58 минут

О чем сериал

Главная героиня сериала «Блондинка в книжной лавке», выдающаяся своими формами Скайлер Дэйтон, решает забыть о вечеринках и бойфрендах, сменяющихся как в калейдоскопе, и решает поискать работу там, где ее, наверно, никогда и не видели, - в маленьком семейном книжном магазине Гевина и Стюарта Миллеров. Разведенный и разочаровавшийся Гевин воспринимает Скайлер как воплощение всего, что он ненавидит. Стюарт же сразу попадает под чары главной героини сериала «Блондинка в книжной лавке»: именно он предлагает ей работу, на которую та с радостью соглашается. Естественно, привлекательная блондинка чаще всего попадает в различные смешные ситуации, нежели продает книги, хотя и последнее ей удается.

В ролях
В ролях
Памела Андерсон
Памела Андерсон
Кармен Электра
Кармен Электра
Кристофер Ллойд
Кристофер Ллойд
Джейма Мейс
Джейма Мейс
Марисса Джэрет Винокур
Кэтлин Роуз Перкинс
Кэтлин Роуз Перкинс
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
6 IMDb
Написать отзыв
Сезоны
Блондинка в книжной лавке - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2005, 5 эпизодов
 
Блондинка в книжной лавке - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2005, 14 эпизодов
 
Отзывы о сериале
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Кадры из сериал
Почему султан Сулейман отдал дочь за сына свинопаса? Такое могла потребовать у отца только Михримах
Сколько сезонов и эпизодов в сериале «Клюквенный щербет»? Достаточно много, чтобы устать, но вас затянет с головой
«Черт побери», угадать советский фильм по морскому кадру не так уж просто: это «Бриллиантовая рука» или что? (тест)
«Худший фильм всех времен и народов»: критики в СССР эту советскую комедию смешали с грязью — спустя годы россияне хвалят ее на все лады
«С каких пор ужастик превратился в комедию?»: новый «Хищник» даже не вышел, а фанаты уже бьют тревогу (и ждут кроссовер с «Чужим»)
Дени Вильнев может поменять подход к адаптации «Дюны» в третьем фильме — на это намекают недавние новости кастинга
Классика Линча и жесткий триллер с Брэдом Питтом: лучшие детективные фильмы последних десятилетий, которые точно заставят поломать голову
Наконец добрались до «Атаки титанов»? Тогда порядок просмотра вам пригодится — собрали все: от рекапов до OVA
«Почти забыл свою карьеру»: неизлечимо больному Брюсу Уиллису стало хуже — уже не ходит и почти не говорит
Обнищал и взял в руки нож: новый фильм с Фронтменом из «Игры в кальмара» внезапно похож на... «Игру в кальмара» — но без тех самых кукол
Новых «Бриджертонов» не получилось: 2 сезон «Буканьерок» — полный провал, и есть лишь одна причина досмотреть до финала
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше