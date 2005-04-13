Главная героиня сериала «Блондинка в книжной лавке», выдающаяся своими формами Скайлер Дэйтон, решает забыть о вечеринках и бойфрендах, сменяющихся как в калейдоскопе, и решает поискать работу там, где ее, наверно, никогда и не видели, - в маленьком семейном книжном магазине Гевина и Стюарта Миллеров. Разведенный и разочаровавшийся Гевин воспринимает Скайлер как воплощение всего, что он ненавидит. Стюарт же сразу попадает под чары главной героини сериала «Блондинка в книжной лавке»: именно он предлагает ей работу, на которую та с радостью соглашается. Естественно, привлекательная блондинка чаще всего попадает в различные смешные ситуации, нежели продает книги, хотя и последнее ей удается.