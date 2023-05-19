Вышел первый трейлер напряженного мини-сериала Стивена Содерберга «Замкнутый круг»

Потоковый сервис HBO Max, который теперь называется Max, выпустил дебютный тизер шестисерийной детективной драмы Стивена Содерберга «Замкнутый круг». Вместе с этим прояснилась официальная дата премьеры — напряженный мини-сериал от режиссера «Одиннадцати друзей Оушена» и «Заражения» стартует на стриминге 13 июля сразу с двух эпизодов, после чего серии будут выходить по две в еженедельно формате вплоть до 27 числа этого же месяца.

Действие разворачивается в Нью-Йорке. Сюжет вращается вокруг расследования провалившегося похищения сына состоятельной семейной пары. Во время поисков истины на поверхность всплывает ряд неприятных секретов, плотно связывающих множество различных персонажей и ряд культурных групп.

Ведущие роли в шоу сыграли Зази Битц («Дэдпул 2»), Клэр Дэйнс («Змей в Эссексе»), Тимоти Олифант («Правосудие») и Деннис Куэйд («Послезавтра»). В остальной каст вошли Джаррель Джером, Джим Гэффиган, Алекс Уинтер, Адия, Уильям Сэдлер, Си Си Эйч Паундер, Сюзанн Савой и Фалдут Шарма. Сценарий написал автор «Людей в черном» и «Иллюзии обмана» Эд Соломон, ранее работавший с Содербергом над триллером «Без резких движений» и мини-сериалом «Мозаика».