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Награды и номинации Энн Хэтэуэй

Anne Hathaway
Награды и номинации Энн Хэтэуэй
Оскар 2013 Оскар 2013
Лучшая женская роль второго плана
Победитель
Оскар 2009 Оскар 2009
Лучшая женская роль
Номинант
Золотой глобус 2013 Золотой глобус 2013
Лучшая актриса второго плана
Победитель
Золотой глобус 2011 Золотой глобус 2011
Лучшая женская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Золотой глобус 2009 Золотой глобус 2009
Лучшая женская роль (драма)
Номинант
Primetime Emmy Awards 2010 Primetime Emmy Awards 2010
Лучшее озвучивание
Победитель
Primetime Emmy Awards 2011 Primetime Emmy Awards 2011
Outstanding Special Class Programs
Номинант
BAFTA 2013 BAFTA 2013
Лучшая женская роль второго плана
Победитель
Золотая малина 2021 Золотая малина 2021
Худшая женская роль
Номинант
Золотая малина 2020 Золотая малина 2020
Худшая женская роль
Номинант
MTV Movie Awards 2013 MTV Movie Awards 2013
Best Musical Moment
Номинант
 Лучший герой
Номинант
 Best Female Performance
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2009 MTV Movie & TV Awards 2009
Лучший бой
Номинант
 Best Female Performance
Номинант
 Лучший бой
Номинант
 Best Female Performance
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2002 MTV Movie & TV Awards 2002
Breakthrough Female Performance
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2013 Премия Гильдии киноактеров США 2013
Выдающаяся роль актрисы второго плана
Победитель
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
 Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2009 Премия Гильдии киноактеров США 2009
Выдающаяся роль актрисы в главной роли
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2006 Премия Гильдии киноактеров США 2006
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
 Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
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