Оповещения от Киноафиши
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Энн Хэтэуэй
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Награды и номинации Энн Хэтэуэй
Anne Hathaway
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Награды и номинации Энн Хэтэуэй
Оскар 2013
Лучшая женская роль второго плана
Победитель
Оскар 2009
Лучшая женская роль
Номинант
Золотой глобус 2013
Лучшая актриса второго плана
Победитель
Золотой глобус 2011
Лучшая женская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Золотой глобус 2009
Лучшая женская роль (драма)
Номинант
Primetime Emmy Awards 2010
Лучшее озвучивание
Победитель
Primetime Emmy Awards 2011
Outstanding Special Class Programs
Номинант
BAFTA 2013
Лучшая женская роль второго плана
Победитель
Золотая малина 2021
Худшая женская роль
Номинант
Золотая малина 2020
Худшая женская роль
Номинант
MTV Movie Awards 2013
Best Musical Moment
Номинант
Лучший герой
Номинант
Best Female Performance
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2009
Лучший бой
Номинант
Best Female Performance
Номинант
Лучший бой
Номинант
Best Female Performance
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2002
Breakthrough Female Performance
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2013
Выдающаяся роль актрисы второго плана
Победитель
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2009
Выдающаяся роль актрисы в главной роли
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2006
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
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