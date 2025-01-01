Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Новости
Трейлеры
Рецензии
Викторины
Персоны
Киноафиша
Персоны
Хью Джекман
Награды
Награды и номинации Хью Джекмана
Hugh Jackman
О персоне
Фильмография
Новости
Статьи
Фотографии
Награды
Вопросы и ответы
Награды и номинации Хью Джекмана
Оскар 2013
Лучшая мужская роль
Номинант
Золотой глобус 2013
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Победитель
Золотой глобус 2023
Лучшая мужская роль (драма)
Номинант
Золотой глобус 2018
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Золотой глобус 2002
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Primetime Emmy Awards 2005
Outstanding Individual Performance in a Variety or Music Program
Победитель
Primetime Emmy Awards 2020
Outstanding Lead Actor in a Limited Series or Movie
Номинант
Primetime Emmy Awards 2015
Outstanding Special Class Program
Номинант
Primetime Emmy Awards 2009
Outstanding Special Class Programs
Номинант
Outstanding Special Class Programs
Номинант
Primetime Emmy Awards 2006
Outstanding Individual Performance in a Variety or Music Program
Номинант
BAFTA 2013
Лучшая мужская роль
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2017
Лучший экранный дуэт
Победитель
Лучший актёр или актриса в кинофильме
Номинант
MTV Movie Awards 2010
Лучший бой
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2005
Лучший герой
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2004
Лучший бой
Номинант
Лучший бой
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2001
Best On-Screen Team
Номинант
Breakthrough Male Performance
Номинант
Best On-Screen Team
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2013
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Выдающаяся роль мужского актера в главной роли
Номинант
Человека в шляпе из 3 сезона «Алисы в Пограничье» зря считали Джокером: кто же он на самом деле?
«Это просто смешно»: экс-летчики посмотрели ремейк «Экипажа» и нашли вагон и маленькую тележку ляпов
У Добронравова больше 160 ролей, но все его знают благодаря Будько: актер рассказал, как «Сваты» изменили его жизнь
Арису упал в кроличью нору, Усаги его Кролик: в «Алисе в пограничье» все герои — копии сказочных персонажей
Скучали по Стругацким после «Обитаемого острова»? Камеррер возвращается, но тяжелобольной блондин из фильма Бондарчука теперь не у дел
«Чужой: Земля» теперь придется продлевать на 2-й сезон: сериал оставил сюжетную дыру размером с ксеноморфа — нужны объяснения
«Попала в колхоз, слушаю мужиков»: угадайте отечественные фильмы о войне по отзыву зрителя — без хорошей интуиции 5/5 не выбить
«1000-7 причин посмотреть»: фанаты «Кайдзю № 8», общий сбор — ИИ назвал 3 похожих аниме, а вы согласны с выбором?
Дворец в Крыму, особняк за МКАДом: какую недвижимость придется делить наследникам Кеосаяна
Насилие? Нет, все сложнее: вот почему «Атака титанов» попала под запрет в Китае — и в Южной Корее ее не любят
«138 минут пролетели незаметно»: новый военный триллер с Безруковым советуют смотреть только в кино — на старте получил 7,4 балла
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667