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Киноафиша Новости Появился дублированный трейлер фильма о музыкальной индустрии «Рождение легенд»

Появился дублированный трейлер фильма о музыкальной индустрии «Рождение легенд»

30 марта 2023 16:04
Появился дублированный трейлер фильма о музыкальной индустрии «Рождение легенд»

Картина является биографией создателя звукозаписывающего лейбла Casablanca Records.

В сети появился дублированный трейлер музыкального байопика «Рождение легенд» об основателе звукозаписывающего лейбла Casablanca Records Ниле Богарте. Именно он открыл миру певиц Шер и Донну Саммер, а также группы Kiss, Village People, Parliament и многие другие. Российский релиз ленты намечен на 25 мая.

В центре сюжета окажется начинающий продюсер с большими долгами. Единственное, что у него есть — это несколько неизвестных музыкантов. Протагонист решает рискнуть всем и открывает свой лейбл. Он бросает дерзкий вызов условностям и в итоге переворачивает мир шоу-бизнеса. Так начинается история рождения легендарной звукозаписывающей компании, навсегда изменившей музыкальную индустрию.

Режиссером выступил Тимоти Скотт Богарт («Тронутый»), сын Нила Богарта. Он же написал сценарий. По словам кинематографиста, на создание проекта у него ушло более двадцати лет:

«Нил Богарт был моим отцом, и этот фильм — любовное послание ему и музыкантам, которых он помог открыть миру. Он родился Нилом Богатцем в бедной семье в Бруклине, где выстраивал свои мечты и планы, чтобы оставить след в мировой культуре. На создание фильма у меня ушло более двадцати лет, но я наконец-то могу рассказать удивительную историю о том, как после скромных попыток он определил развитие музыки для целого поколения».

Ведущую роль сыграл Джереми Джордан. В остальной актерский состав вошли Уиз Халифа, Джейсон Айзекс, Дэн Фоглер, Пейтон Лист, Джейсон Дэруло, Кэйли Кауэн, Линдси Фонсека, Джеймс Волк, Себастьян Манискалко, Уинслоу Фегли, Винсент Пасторе, Джей Фэро и Мишель Монахэн.

Фото: Hero Entertainment
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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