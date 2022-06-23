Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Не звезди!"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Все
Российские
Зарубежные
Киноафиша
Персоны
Бриэнн Тджу
Бриэнн Тджу
Brianne Tju
О персоне
Фильмография
Новости
Бриэнн Тджу
Brianne Tju
В избранное
Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
14 июня 1998
Возраст
24 года
Знак зодиака
Близнецы
Карьера
Актриса
Место рождения
Чино-Хиллз, Калифорния, США
Рост
155 см
Биография Бриэнн Тджу
Развернуть
Новости о персоне
Новости звезд на нашем канале Телеграм
Вайнона Райдер разыскивает своего парня в трейлере хоррора «Исчезнувший в ночи»
Фильм называют «непредсказуемым» и «захватыающим».
Написать
23 июня 2022 12:20
Сериал «Я знаю, что вы сделали прошлым летом» ограничится одним сезоном
Телепроект Amazon и Джеймса Вана не понравился зрителям.
Написать
10 января 2022 14:41
Amazon представил трейлер многосерийной адаптации слэшера «Я знаю, что вы сделали прошлым летом»
Первые четыре серии выпустят на Amazon в один день.
Написать
24 сентября 2021 12:51
Все новости
Related video
Брыльска проиграла «холодную» войну с советской звездой: как это было
Не стыдно: кем работает дочь прославленного ведущего «Поля чудес»
Памятник Гайдаю вызвал бурные споры: причину поймут не все
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
Никто не мог заподозрить: хирург выдал неприглядную правду о Галкине
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне