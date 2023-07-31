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Киноафиша Новости Том Круз планирует вернуться к «актерскому» кино после ряда экшен-блокбастеров

Том Круз планирует вернуться к «актерскому» кино после ряда экшен-блокбастеров

31 июля 2023 14:44
Том Круз планирует вернуться к «актерскому» кино после ряда экшен-блокбастеров

По словам режиссера «Миссии: невыполнима», Круз с головой ушел в жанр боевиков, потому что опасался за будущее кинотеатров.

Том Круз планирует вернуться к более «актерскому» кино после съемок в ряде крупнобюджетных боевиков. Об этом заявил постоянный режиссер франшизы «Миссия: невыполнима» Кристофер Маккуорри в новом интервью для журнала Empire. По словам постановщика, Круз долгое время был обеспокоен состоянием кинотеатральной индустрии и пытался поддержать ее, выпуская фильмы с большим коммерческим потенциалом, но в скором времени исполнитель возьмется за более необычные проекты.

Маккуорри также признался, что он и соавтор сценария «Миссии: невыполнима. Смертельная расплата, часть 1» Эрик Йендерсен в настоящее время работают над картиной, в которой Круз предстанет перед зрителями во мрачном образе:

«Есть фильм, который мы с Крузом планируем сделать своим следующим или одним из следующих проектов. Я и Эрик разрабатываем его вместе. Это одна из тех картин, которые в интернете называют The Gnarly Movie [можно перевести как «экстремальный фильм»]. Именно такое кино хочет видеть аудитория и именно такое кино мы сами хотим снять».

По словам режиссера, речь идет о суровой картине с возрастным рейтингом R (18+), в которой Круз сыграет очень нетипичного для себя персонажа.

Маккуорри добавил, что на данный момент съемки «Миссии: невыполнима. Смертельная расплата, часть 2» завершены на 40%, а завершена работа будет примерно через 11 месяцев.

Фото: Legion-Media
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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