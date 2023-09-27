Студия A24 опубликовала первые кадры из сериала «Проклятье» с Эммой Стоун

Студия A24 представила подборку официальных кадров из многосерийной черной комедии «Проклятие» (The Curse), повествующей о молодоженах, на которых навели порчу. Изображения опубликованы в честь скорой мировой премьеры шоу в рамках 61-го Нью-йоркского кинофестиваля, который пройдет с 29 сентября по 15 октября. На смотре будут показаны первые три эпизода, а широкий релиз состоится на стриминговом сервисе Paramount+ 10 ноября. Спустя два дня проект дебютирует в эфире кабельного канала Showtime.

В центре сюжета — молодые супруги-кинематографисты Уитни (Эмма Стоун) и Ашер (Нэйтан Филдер). Они только что выпустили сериал под названием «Флипантропия», ставший настоящей голливудской сенсацией. На волне успеха главные герои запускают новый бизнес и параллельно пытаются завести ребенка, но внезапно их отношения начинают рушиться. По их мнению, причиной тому то, что их прокляли.

Помимо ведущей мужской роли, Нэйтан Филдер («Репетиция») также выступил режиссером и соавтором сценария наряду с Бенни Сэфди, сыгравшем в сериале экстренного продюсера с многочисленными секретами. Оба входят в производственную команду вместе со Стоун и Джошем Сэфди. В остальном актерском составе задействованы Баркхад Абди, Саманта Эшли, Корбин Бернсен, Констанс Шульман, Джерри Дж. Анджело, Мишель Кэмпбелл и Алекс Понси.