Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Капкан: Судная Ночь" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Студия A24 опубликовала первые кадры из сериала «Проклятье» с Эммой Стоун

Студия A24 опубликовала первые кадры из сериала «Проклятье» с Эммой Стоун

27 сентября 2023 14:43
Студия A24 опубликовала первые кадры из сериала «Проклятье» с Эммой Стоун

Шоу о молодоженах, которые стали жертвой порчи.

Студия A24 представила подборку официальных кадров из многосерийной черной комедии «Проклятие» (The Curse), повествующей о молодоженах, на которых навели порчу. Изображения опубликованы в честь скорой мировой премьеры шоу в рамках 61-го Нью-йоркского кинофестиваля, который пройдет с 29 сентября по 15 октября. На смотре будут показаны первые три эпизода, а широкий релиз состоится на стриминговом сервисе Paramount+ 10 ноября. Спустя два дня проект дебютирует в эфире кабельного канала Showtime.

Студия A24 опубликовала первые кадры из сериала «Проклятье» с Эммой Стоун

Студия A24 опубликовала первые кадры из сериала «Проклятье» с Эммой Стоун

В центре сюжета — молодые супруги-кинематографисты Уитни (Эмма Стоун) и Ашер (Нэйтан Филдер). Они только что выпустили сериал под названием «Флипантропия», ставший настоящей голливудской сенсацией. На волне успеха главные герои запускают новый бизнес и параллельно пытаются завести ребенка, но внезапно их отношения начинают рушиться. По их мнению, причиной тому то, что их прокляли.

Студия A24 опубликовала первые кадры из сериала «Проклятье» с Эммой Стоун

Студия A24 опубликовала первые кадры из сериала «Проклятье» с Эммой Стоун

Помимо ведущей мужской роли, Нэйтан Филдер («Репетиция») также выступил режиссером и соавтором сценария наряду с Бенни Сэфди, сыгравшем в сериале экстренного продюсера с многочисленными секретами. Оба входят в производственную команду вместе со Стоун и Джошем Сэфди. В остальном актерском составе задействованы Баркхад Абди, Саманта Эшли, Корбин Бернсен, Констанс Шульман, Джерри Дж. Анджело, Мишель Кэмпбелл и Алекс Понси.

Фото: A24
Александр Цикалов
Александр Цикалов
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Написать отзыв
Эльдар Калимулин влюбляется и грезит о музыке в трейлере фильма «Год рождения» Эльдар Калимулин влюбляется и грезит о музыке в трейлере фильма «Год рождения» Читать далее 27 сентября 2023
Будущий священник влюбляется в дерзкую художницу в трейлере комедии «Страсти по Матвею» Будущий священник влюбляется в дерзкую художницу в трейлере комедии «Страсти по Матвею» Читать далее 27 сентября 2023
Вышел трейлер шпионского фильма «Аргайл» с Генри Кавиллом и другими звездами Вышел трейлер шпионского фильма «Аргайл» с Генри Кавиллом и другими звездами Читать далее 28 сентября 2023
8 ироничных ромкомов Вуди Аллена, которые скрасят осенние вечера 8 ироничных ромкомов Вуди Аллена, которые скрасят осенние вечера Читать далее 28 сентября 2023
Сверхлюди управляют эмоциями людей в трейлере российского фэнтези «Самая большая луна» Сверхлюди управляют эмоциями людей в трейлере российского фэнтези «Самая большая луна» Читать далее 28 сентября 2023
Инопланетяне подключаются к голове мальчика в трейлере мультфильма «Супермозг» Инопланетяне подключаются к голове мальчика в трейлере мультфильма «Супермозг» Читать далее 27 сентября 2023
Четвертый сезон «Настоящего детектива» получил новый трейлер и дату премьеры Четвертый сезон «Настоящего детектива» получил новый трейлер и дату премьеры Читать далее 28 сентября 2023
Юмор, экшен и социальная критика: появились рецензии на «Поколение «Ви» Юмор, экшен и социальная критика: появились рецензии на «Поколение «Ви» Читать далее 28 сентября 2023
Netflix выпустил трейлер аниме по Tomb Raider и проморолики других анимационных проектов Netflix выпустил трейлер аниме по Tomb Raider и проморолики других анимационных проектов Читать далее 28 сентября 2023
Юлия Пересильд борется за престол в трейлере исторического блокбастера «Императрицы» Юлия Пересильд борется за престол в трейлере исторического блокбастера «Императрицы» Читать далее 28 сентября 2023
Related video
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше