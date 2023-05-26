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Киноафиша Новости Стало известно, кто сыграет Китану в «Мортал Комбат 2»

Стало известно, кто сыграет Китану в «Мортал Комбат 2»

26 мая 2023 13:20
Стало известно, кто сыграет Китану в «Мортал Комбат 2»

В сиквеле снимутся две актрисы из «Леденящих душу приключений Сабрины».

Еще одна участница сериала Netflix «Леденящие душу приключения Сабрины» пополнила актерский состав «Мортал Комбат 2». Согласно The Hollywood Reporter, следом за Тати Габриэль, утвержденной на роль смертоносной Джейд, к команде сиквела присоединилась Аделин Рудольф. Молодой артистке достался образ воинственной принцессы Китаны — приемной дочки могущественного злодея Шао Кана.

Предполагается, что основной актерский состав первого фильма вернется к знакомым ролям, а главным новичком второй части станет любимец фанатов Джонни Кейдж в исполнении звезды «Пацанов» Карла Урбана. Подробности сюжета пока неизвестны, но ожидается, что в следующем отрезке истории знакомые персонажи вместе с новыми союзниками продолжат защищать Земное царство от врагов из Внешнего мира.

Проектом руководит режиссер оригинального фильма Саймон Маккуойд. Сценарий написал Джереми Слейтер («Лунный рыцарь», «Академия «Амбрелла»). Исполнительными продюсерами выступают Тодд Гарнер («Три икса») и Джеймс Ван («Заклятие»). Съемки стартуют в Австралии уже в июне. На производство будет потрачено не мене $68 млн.

Студии New Line Cinema и Warner Bros. пока не огласили официальную дату премьеры.

Фото: Legion-Media
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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