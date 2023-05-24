Стало известно, где пройдут съемки «Мортал Комбат 2»

Прояснились свежие подробности о производстве сиквела «Мортал Комбат». Согласно Variety, как и первый фильм, вторую часть будут снимать в Австралии, только работа теперь пройдет в курортном городе Голд-Кост в штате Квинсленд. Как и в прошлый раз, местное правительство обеспечило голливудским кинематографистам солидную налоговую льготу.

На производство New Line Cinema и Warner Bros. потратят не менее $68 млн и обеспечат для местных жителей более 560 рабочих мест. Для сравнения: фильм 2021 года без учета рекламы обошелся в $55 млн. Экранизацию культового игрового файтинга Эда Буна и Джона Тобиаса курируют продюсерская компания Джеймса Вана Atomic Monster и студия Тодда Гарнера Broken Road. Съемки официально стартуют уже в июне.

Режиссером «Мортал Комбат 2» выступит постановщик оригинала Саймон Маккуойд. Сценарий написал автор сериала Marvel Studios «Лунный рыцарь» Джереми Слейтер. Предполагается, что все основные звезды первой картины вернутся в сиквел, а в числе новичков появятся Карл Урбан («Пацаны») и Тати Габриэль («Анчартед: На картах не значится») — они сыграют Джонни Кейджа и, соответственно, Джейд.

Первый «Мортал Комбат» вышел в разгар пандемии по гибридной модели релиза — одновременно в кинотеатрах и на потоковом сервисе HBO Max. Из-за этого в общемировом прокате фильм заработал всего $84 млн, однако он стал хитом на стриминге.

Дата премьеры «Мортал Комбат 2» пока не установлена.