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Киноафиша Новости Сериал «Вампиры средней полосы» продлен на третий сезон

Сериал «Вампиры средней полосы» продлен на третий сезон

2 февраля 2023 16:46
Сериал «Вампиры средней полосы» продлен на третий сезон

Сервис START выпустил танцевальный видеоанонс с героем Егора Дружинина.

Второй сезон «Вампиров средней полосы» завершился буквально на днях, а сегодня онлайн-кинотеатр START объявил, что популярная мистическая комедия получит продолжение. Видеосервис официально продлил шоу на третий сезон, сообщив об этом через занимательный ролик с танцующим главой уральского клана кровопийц Борисом Феликсовичем в исполнении Егора Дружинина.

Сериал повествует о клане древних смоленских вампиров, проживающих непримечательной жизнью обыкновенных провинциалов. Семейство возглавляет достопочтенный кровосос Святослав Вернидубович (Юрий Стоянов). Эти вампиры стараются не привлекать к себе внимание, поэтому никого не убивают, но однажды их существование оказывается под угрозой из-за злодея, покусившегося на жизнь людей. На фоне надвигающейся опасности Святослав Вернидубович пробует себя в качестве детектива. В продолжении персонажи сталкиваются с очередной интригой, пытаются договориться с новым Хранителем и берут под свой надзор маленькую девочку, ставшую объектом охоты таинственных бандитов.

О чем будет третий сезон, пока неизвестно, но, исходя из финала второго, в свежих эпизодах наверняка вернутся Борис Феликсович и воскресший персонаж Глеба Калюжного.

Дата премьеры третьего сезона пока не установлена. Вероятно, премьера состоится не раньше следующего года.

Фото: Онлайн-кинотеатр START
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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