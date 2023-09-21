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Сегодня в кино выходит комедия с Сашей Бортич «Я богиня»

21 сентября 2023 10:03
Сегодня в кино выходит комедия с Сашей Бортич «Я богиня»

Сняла фильм известная актриса Ольга Дибцева.

Сегодня, 21 сентября, в прокат выходит российская комедия «Я богиня» с Александрой Бортич в главной роли. Картина является режиссерским дебютом актрисы Ольги Дибцевой («Нереалити», «Мылодрама»). Она же работала над сценарием вместе с Александром Собичевским.

Бортич перевоплотилась в обыкновенную школьную учительницу Лену, которая оказывается у разбитого корыта, когда одновременно теряет работу и супруга. Неуверенная в себе девушка считает, что сама во всем виновата. С подачи своей бойкой подруги (Дибцева) главная героиня отправляется на тренинг под названием «Стать богиней», который ведет эксцентричный коуч в исполнении стендап-комика Ильи Соболева. Удивительно, но тренинг действительно помогает Лене измениться. Она трансформируется как внешне, так и внутренне, привлекая внимание завидного жениха Андрея (Сергей Ильин). Несмотря на это, Лена начинает подозревать, что в ходе своего преображения она утратила нечто необычайно важное.

По словам Дибцевой, это картина на тему личной свободы, в которой легкость, юмор и трогательность сочетаются с жесткостью и честностью.

В фильме также снялись Антон Васильев, Антон Филипенко, Евгения Калинец, Евгений Муравич, Степан Девонин, Александр Мосин и другие.

Фото: «Централ Партнершип»
Елена Королева
Елена Королева
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