Сегодня в кино выходит комедия с Сашей Бортич «Я богиня»

Сегодня, 21 сентября, в прокат выходит российская комедия «Я богиня» с Александрой Бортич в главной роли. Картина является режиссерским дебютом актрисы Ольги Дибцевой («Нереалити», «Мылодрама»). Она же работала над сценарием вместе с Александром Собичевским.

Бортич перевоплотилась в обыкновенную школьную учительницу Лену, которая оказывается у разбитого корыта, когда одновременно теряет работу и супруга. Неуверенная в себе девушка считает, что сама во всем виновата. С подачи своей бойкой подруги (Дибцева) главная героиня отправляется на тренинг под названием «Стать богиней», который ведет эксцентричный коуч в исполнении стендап-комика Ильи Соболева. Удивительно, но тренинг действительно помогает Лене измениться. Она трансформируется как внешне, так и внутренне, привлекая внимание завидного жениха Андрея (Сергей Ильин). Несмотря на это, Лена начинает подозревать, что в ходе своего преображения она утратила нечто необычайно важное.

По словам Дибцевой, это картина на тему личной свободы, в которой легкость, юмор и трогательность сочетаются с жесткостью и честностью.

В фильме также снялись Антон Васильев, Антон Филипенко, Евгения Калинец, Евгений Муравич, Степан Девонин, Александр Мосин и другие.