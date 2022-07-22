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Скоро в прокате "Развод. Фильм второй"
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Netflix
Новости: Netflix
22 июля 2022 14:13
Восхитили честностью: 10 известных актрис, рискнувших появиться в кадре без капли мейкапа
21 июля 2022 20:56
Тест: к какой волшебной силе из кино вы предрасположены?
20 июля 2022 17:00
Снова за старое: 9 игровых ремейков Disney, которые находятся в разработке прямо сейчас
20 июля 2022 12:46
Качественный binge watching: лучшие сериалы HBO
19 июля 2022 07:00
Подарили надежду: посмотрите на 6 обычных женщин, которые женили на себе голливудских актеров
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8 закулисных секретов сериала «Очень странные дела», о которых вы могли не догадываться
Смерть Одиннадцать, совершенно иной образ Майка и другие интересные факты про один из самых популярных сериалов Netflix «Очень странные дела».
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25 мая 2022 13:19
Что скрывается в Изнанке? Разбираем трейлер 4 сезона «Очень странных дел»
Погружаемся в трейлер финального сезона «Очень странных дел» и параллельно готовимся к большому количеству новых захватывающих сюжетных линий.
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13 апреля 2022 18:02
Все, что нужно вспомнить перед вторым сезоном «Бриджертонов»
Совсем скоро на Netflix выйдет продолжение «Бриджертонов», в связи с чем мы решили освежить в памяти события первого сезона, а вместе с тем и поразмышлять над тем, чего можно ожидать от новых серий.
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22 марта 2022 16:43
Поющие вампиры, недобоги и Netflix: 9 главных аниме-сериалов октября
Поющие вампиры, проект от создателя «Тетради смерти», офисная романтика и черная комедия про девочку, видящую призраков.
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1 октября 2021 19:40
Меган Маркл займется созданием детского мультсериала для Netflix
Новый проект расскажет о 12-летней девочке, ищущей себя.
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15 июля 2021 16:46
Netflix будет отслеживать предпочтения детей для их родителей
Сервис будет делать информационную рассылку для родителей, а также показывать топ-10 самых популярных проектов для детей.
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15 июля 2021 16:24
Впервые за несколько лет: Джессика Альба вернется на большой экран в триллере от Netflix
При этом актриса не отказывается от работы в своей компании Honest Co.
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15 июля 2021 16:18
Пэрис Хилтон запускает кулинарное шоу на Netflix
Снова посмотреть, как дива пытается овладеть искусством готовки, можно будет 4 августа.
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14 июля 2021 15:42
«Бэтмен-большевик»: зарубежные зрители высоко оценили дебют «Майора Грома» на Netflix
Профессиональные критики оказались более сдержаны в своих рецензиях.
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13 июля 2021 16:08
Пирс Броснан составит компанию Адаму Дивайну в комедийном боевике Netflix
Кого сыграет актер, не уточняется, но, скорее всего, главаря банды грабителей и будущего тестя главного героя.
Написать
13 июля 2021 13:52
Фэнтези-сериал «Проклятая» с Кэтрин Лэнгфорд отменили после первого сезона
Сериал являлся переосмыслением знаменитой легенды о короле Артуре.
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12 июля 2021 12:07
Netflix обнародовал дату выхода «Красного уведомления» с Галь Гадот и Райаном Рейнольдсом
Дуэйн Джонсон также показал новый кадр.
Написать
9 июля 2021 10:34
«Майор Гром: Чумной доктор» возглавил мировой топ-10 фильмов Netflix
Фильм появился в каталоге стримингового гиганта только прошлой ночью.
Написать
9 июля 2021 09:57
Netflix выпустил мультсериал по «Обители зла»
В честь этого был опубликован экшен-отрывок.
Написать
8 июля 2021 15:30
Netflix выпустил первые кадры «Армии воров» – предыстории «Армии мертвецов» Зака Снайдера
Главные роли в ленте сыграли Маттиас Швайгхефер и Натали Эммануэль.
Написать
8 июля 2021 10:21
Джои Кинг выбирает между любовью и учебой в трейлере «Будки поцелуев 3»
Заключительный фильм трилогии будет доступен на Netflix 11 августа.
Написать
7 июля 2021 13:36
Создателю сериала «Мне это не нравится» не дали переснять финал первого сезона
Джонатан Энтвистл делится откровениями.
Написать
29 октября 2020 15:27
Netflix продлил сериал «Нарко: Мексика» на третий сезон
Проект претерпит существенные изменения.
Написать
29 октября 2020 10:15
Звезда «Очень странных дел» Наталия Дайер поделилась впечатлениями от сценария четвертого сезона
Актриса обещает масштабное приключение.
Написать
28 октября 2020 15:19
Netflix купил права на триллер с Джоном Дэвидом Вашингтоном и Алисией Викандер
Одним из продюсеров картины стал Лука Гуаданьино.
Написать
28 октября 2020 13:54
Кирилл Кяро появится в постапокалиптическом сериале «Молодые и сильные выживут»
На волне популярности «Эпидемии».
Написать
28 октября 2020 12:14
Netflix выпустит сериал по игре Assassin's Creed
У сервиса есть возможность учесть ошибки полнометражной экранизации.
Написать
28 октября 2020 11:11
Netflix выдвигает на «Оскар» весь каст драмы «Суд над чикагской семеркой»
Кроме Джозефа Гордона-Левитта.
Написать
27 октября 2020 16:58
Джордж Клуни в первом трейлере постапокалиптической драмы «Полночное небо»
Новый фильм Джорджа Клуни появится на Netflix уже 23 декабря.
Написать
27 октября 2020 16:17
Создатель сериала «Люцифер» рассказал о финале пятого сезона
Шоураннер обещает эффектный финал.
Написать
27 октября 2020 16:15
От создателей «Кастлвании»: Netflix выпустил анимационный сериал «Кровь Зевса»
Сервис представит свой взгляд на древнегреческую мифологию.
Написать
27 октября 2020 14:30
Адам Сэндлер снимется в новом фильме режиссера «Чернобыля» Йохана Ренка
Лента выйдет на Netflix.
Написать
27 октября 2020 12:59
Netflix показал первые кадры анимационного сериала Resident Evil: Infinite Darkness
Разработкой адаптации занят сотрудник Capcom и автор игр Хироюки Кобаяси.
Написать
27 октября 2020 12:57
В тизере четвертого сезона «Леденящих душу приключений Сабрины» раскрыли дату премьеры
Юная ведьма вернется к зрителям в последний день 2020 года.
Написать
27 октября 2020 12:21
Нил Гейман ответил на вопрос о появлении Константина в сериале «Песочный человек»
Надо просто ждать.
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26 октября 2020 14:00
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