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Новости: Netflix

22 июля 2022 14:13 Восхитили честностью: 10 известных актрис, рискнувших появиться в кадре без капли мейкапа Восхитили честностью: 10 известных актрис, рискнувших появиться в кадре без капли мейкапа 21 июля 2022 20:56 Тест: к какой волшебной силе из кино вы предрасположены? Тест: к какой волшебной силе из кино вы предрасположены? 20 июля 2022 17:00 Снова за старое: 9 игровых ремейков Disney, которые находятся в разработке прямо сейчас Снова за старое: 9 игровых ремейков Disney, которые находятся в разработке прямо сейчас 20 июля 2022 12:46 Качественный binge watching: лучшие сериалы HBO Качественный binge watching: лучшие сериалы HBO 19 июля 2022 07:00 Подарили надежду: посмотрите на 6 обычных женщин, которые женили на себе голливудских актеров Подарили надежду: посмотрите на 6 обычных женщин, которые женили на себе голливудских актеров
8 закулисных секретов сериала «Очень странные дела», о которых вы могли не догадываться 8 закулисных секретов сериала «Очень странные дела», о которых вы могли не догадываться Смерть Одиннадцать, совершенно иной образ Майка и другие интересные факты про один из самых популярных сериалов Netflix «Очень странные дела».
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25 мая 2022 13:19
Что скрывается в Изнанке? Разбираем трейлер 4 сезона «Очень странных дел» Что скрывается в Изнанке? Разбираем трейлер 4 сезона «Очень странных дел» Погружаемся в трейлер финального сезона «Очень странных дел» и параллельно готовимся к большому количеству новых захватывающих сюжетных линий.
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13 апреля 2022 18:02
Все, что нужно вспомнить перед вторым сезоном «Бриджертонов» Все, что нужно вспомнить перед вторым сезоном «Бриджертонов» Совсем скоро на Netflix выйдет продолжение «Бриджертонов», в связи с чем мы решили освежить в памяти события первого сезона, а вместе с тем и поразмышлять над тем, чего можно ожидать от новых серий.
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22 марта 2022 16:43
Поющие вампиры, недобоги и Netflix: 9 главных аниме-сериалов октября Поющие вампиры, недобоги и Netflix: 9 главных аниме-сериалов октября Поющие вампиры, проект от создателя «Тетради смерти», офисная романтика и черная комедия про девочку, видящую призраков.
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1 октября 2021 19:40
Меган Маркл займется созданием детского мультсериала для Netflix Меган Маркл займется созданием детского мультсериала для Netflix Новый проект расскажет о 12-летней девочке, ищущей себя. 
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15 июля 2021 16:46
Netflix будет отслеживать предпочтения детей для их родителей Netflix будет отслеживать предпочтения детей для их родителей Сервис будет делать информационную рассылку для родителей, а также показывать топ-10 самых популярных проектов для детей. 
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15 июля 2021 16:24
Впервые за несколько лет: Джессика Альба вернется на большой экран в триллере от Netflix Впервые за несколько лет: Джессика Альба вернется на большой экран в триллере от Netflix При этом актриса не отказывается от работы в своей компании Honest Co. 
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15 июля 2021 16:18
Пэрис Хилтон запускает кулинарное шоу на Netflix Пэрис Хилтон запускает кулинарное шоу на Netflix Снова посмотреть, как дива пытается овладеть искусством готовки, можно будет 4 августа. 
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14 июля 2021 15:42
«Бэтмен-большевик»: зарубежные зрители высоко оценили дебют «Майора Грома» на Netflix «Бэтмен-большевик»: зарубежные зрители высоко оценили дебют «Майора Грома» на Netflix Профессиональные критики оказались более сдержаны в своих рецензиях. 
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13 июля 2021 16:08
Пирс Броснан составит компанию Адаму Дивайну в комедийном боевике Netflix Пирс Броснан составит компанию Адаму Дивайну в комедийном боевике Netflix Кого сыграет актер, не уточняется, но, скорее всего, главаря банды грабителей и будущего тестя главного героя. 
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13 июля 2021 13:52
Фэнтези-сериал «Проклятая» с Кэтрин Лэнгфорд отменили после первого сезона Фэнтези-сериал «Проклятая» с Кэтрин Лэнгфорд отменили после первого сезона Сериал являлся переосмыслением знаменитой легенды о короле Артуре. 
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12 июля 2021 12:07
Netflix обнародовал дату выхода «Красного уведомления» с Галь Гадот и Райаном Рейнольдсом Netflix обнародовал дату выхода «Красного уведомления» с Галь Гадот и Райаном Рейнольдсом Дуэйн Джонсон также показал новый кадр. 
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9 июля 2021 10:34
«Майор Гром: Чумной доктор» возглавил мировой топ-10 фильмов Netflix «Майор Гром: Чумной доктор» возглавил мировой топ-10 фильмов Netflix Фильм появился в каталоге стримингового гиганта только прошлой ночью. 
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9 июля 2021 09:57
Netflix выпустил мультсериал по «Обители зла» Netflix выпустил мультсериал по «Обители зла» В честь этого был опубликован экшен-отрывок. 
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8 июля 2021 15:30
Netflix выпустил первые кадры «Армии воров» – предыстории «Армии мертвецов» Зака Снайдера Netflix выпустил первые кадры «Армии воров» – предыстории «Армии мертвецов» Зака Снайдера Главные роли в ленте сыграли Маттиас Швайгхефер и Натали Эммануэль. 
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8 июля 2021 10:21
Джои Кинг выбирает между любовью и учебой в трейлере «Будки поцелуев 3» Джои Кинг выбирает между любовью и учебой в трейлере «Будки поцелуев 3» Заключительный фильм трилогии будет доступен на Netflix 11 августа. 
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7 июля 2021 13:36
Создателю сериала «Мне это не нравится» не дали переснять финал первого сезона Создателю сериала «Мне это не нравится» не дали переснять финал первого сезона Джонатан Энтвистл делится откровениями. 
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29 октября 2020 15:27
Netflix продлил сериал «Нарко: Мексика» на третий сезон Netflix продлил сериал «Нарко: Мексика» на третий сезон Проект претерпит существенные изменения.
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29 октября 2020 10:15
Звезда «Очень странных дел» Наталия Дайер поделилась впечатлениями от сценария четвертого сезона Звезда «Очень странных дел» Наталия Дайер поделилась впечатлениями от сценария четвертого сезона Актриса обещает масштабное приключение.
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28 октября 2020 15:19
Netflix купил права на триллер с Джоном Дэвидом Вашингтоном и Алисией Викандер Netflix купил права на триллер с Джоном Дэвидом Вашингтоном и Алисией Викандер Одним из продюсеров картины стал Лука Гуаданьино.
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28 октября 2020 13:54
Кирилл Кяро появится в постапокалиптическом сериале «Молодые и сильные выживут» Кирилл Кяро появится в постапокалиптическом сериале «Молодые и сильные выживут» На волне популярности «Эпидемии».
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28 октября 2020 12:14
Netflix выпустит сериал по игре Assassin's Creed Netflix выпустит сериал по игре Assassin's Creed У сервиса есть возможность учесть ошибки полнометражной экранизации.
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28 октября 2020 11:11
Netflix выдвигает на «Оскар» весь каст драмы «Суд над чикагской семеркой» Netflix выдвигает на «Оскар» весь каст драмы «Суд над чикагской семеркой» Кроме Джозефа Гордона-Левитта. 
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27 октября 2020 16:58
Джордж Клуни в первом трейлере постапокалиптической драмы «Полночное небо» Джордж Клуни в первом трейлере постапокалиптической драмы «Полночное небо» Новый фильм Джорджа Клуни появится на Netflix уже 23 декабря.
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27 октября 2020 16:17
Создатель сериала «Люцифер» рассказал о финале пятого сезона Создатель сериала «Люцифер» рассказал о финале пятого сезона Шоураннер обещает эффектный финал. 
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27 октября 2020 16:15
От создателей «Кастлвании»: Netflix выпустил анимационный сериал «Кровь Зевса» От создателей «Кастлвании»: Netflix выпустил анимационный сериал «Кровь Зевса» Сервис представит свой взгляд на древнегреческую мифологию.
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27 октября 2020 14:30
Адам Сэндлер снимется в новом фильме режиссера «Чернобыля» Йохана Ренка Адам Сэндлер снимется в новом фильме режиссера «Чернобыля» Йохана Ренка Лента выйдет на Netflix.
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27 октября 2020 12:59
Netflix показал первые кадры анимационного сериала Resident Evil: Infinite Darkness Netflix показал первые кадры анимационного сериала Resident Evil: Infinite Darkness Разработкой адаптации занят сотрудник Capcom и автор игр Хироюки Кобаяси.
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27 октября 2020 12:57
В тизере четвертого сезона «Леденящих душу приключений Сабрины» раскрыли дату премьеры В тизере четвертого сезона «Леденящих душу приключений Сабрины» раскрыли дату премьеры Юная ведьма вернется к зрителям в последний день 2020 года. 
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27 октября 2020 12:21
Нил Гейман ответил на вопрос о появлении Константина в сериале «Песочный человек» Нил Гейман ответил на вопрос о появлении Константина в сериале «Песочный человек» Надо просто ждать. 
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26 октября 2020 14:00
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