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Киноафиша Новости Нил Патрик Харрис появится в роли Барни в еще минимум в одной серии «Как я встретила вашего папу»

Нил Патрик Харрис появится в роли Барни в еще минимум в одной серии «Как я встретила вашего папу»

23 марта 2023 16:51
Нил Патрик Харрис появится в роли Барни в еще минимум в одной серии «Как я встретила вашего папу»

Актер вновь исполнит свою знаменитую роль в финале первой части второго сезона.

Как передает Variety, Нил Патрик Харрис еще минимум один раз сыграет Барни Стинсона.

Актер вновь появится в этом образе в финале первой части второго сезона (десятая и одиннадцатая серия сезона) сериала «Как я встретила вашего папу» от Hulu. Его премьера состоится 28 марта. После этого шоу ждет небольшой перерыв. Оно продолжит выходить 23 мая. В целом второй сезон состоит из 20 эпизодов.

Изначально Харрис играл Стинсона в ситкоме «Как я встретил вашу маму», выходившем на телеканале CBS с 2005 по 2014 год. Актер стал одной из главных звезд шоу и был удостоен четырех номинации на премию «Эмми» за лучшую мужскую роль второго плана в комедийном сериале. После окончания проекта он вновь сыграл Барни в его спин-оффе «Как я встретила вашего папу», ненадолго появившись на экране в конце первой серии второго сезона, которая вышла на экраны 24 января этого года.

Сериал «Как я встретила вашего папу» посвящен молодой девушки Софи (Хилари Дафф) и тому, как она встретила отца своего ребенка. Повествование ведется от лица Софии (Ким Кэтролл) из 2045 года, рассказывающей историю своей жизни.

Фото: Legion-Media
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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