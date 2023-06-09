Никита Ефремов попадает в мир особых книг в трейлере фэнтезийного сериала «Библиотекарь»

Российский онлайн-кинотеатр more.tv выпустил трейлер восьмисерийного городского фэнтези «Библиотекарь», основанного на одноименном романе Михаила Елизарова. Ведущую роль в сериале сыграл Никита Ефремов («Тетрис», «Оффлайн», «Нулевой пациент»).

В центре повествования — актер-неудачник Алексей Вязинцев (Ефремов). Главный герой узнает, что его отец был убит при таинственных обстоятельствах. По этой причине персонаж отправляется на родину родителя, чтобы продать его квартиру, но вместо этого он попадает в круговорот бурных событий. Местные жители убеждены, что книги малоизвестного советского писателя Громова обладают сверхъестественной силой и у каждой из них есть определенный эффект: Ярости, Радости, Силы, Терпения, Власти и Памяти. Тайный мир читателей книг Громова поделен на Библиотеки, охотящиеся за книгами по всей стране. Ради заложенной в них силы они даже готовы пойти на убийство. Вязинцеву придется стать частью одной из таких Библиотек, выяснить много нового о своей семье и отправиться на поиски самой редкой из магических книг — Смысла.

В остальной актерский состав вошли Евгения Дмитриева, Марина Ворожищева, Александра Урсуляк, Михаил Тройник, Андрей Мерзликин, Михаил Трухин, Сергей Епишев, Елена Морозова, Игорь Золотовицкий и Мариам Псутури. Режиссером шоу выступил Игорь Твердохлебов («Триггер»). Сценарий написали Илья Тилькин («Сердце пармы») и Александр Грязин («Дылды»).

Премьера «Библиотекаря» состоится в июне эксклюзивно на more.tv.