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Постер фильма Матильда
7.3
Матильда - Трейлер
Киноафиша Фильмы Матильда
7.3

Матильда

, 2022
Roald Dahl’s Matilda the Musical
Великобритания, США / комедия, драма, семейный / 18+
Трейлеры
Постер фильма Матильда
7.3
Матильда - Трейлер
Матильда  Трейлер

О фильме

Маленькая Матильда Вормвуд умна не по годам и обладает выдающимися способностями. Она отправляется на учёбу в школу Кранчем, где правит деспотичная директриса Агата Транчбул

В ролях

Эмма Томпсон
Эмма Томпсон
Agatha Trunchbull
Лашана Линч
Лашана Линч
Мисс Хани
Андреа Райзборо
Андреа Райзборо
Mrs. Wormwood
Стивен Грэм
Стивен Грэм
Мистер Вормвуд
Алиша Вейр
Алиша Вейр
Матильда Вормвуд
Синду Ви
Mrs. Phelps
Carl Spencer
Escapologist
Lauren Alexandra
Acrobat
Уинтер Джаретт Гласспул
Amanda Thripp
Андрей Шен
Eric
Режиссер Мэттью Уорчас
Сценарист Тим Минчин, Dennis Kelly, Роальд Даль
Композитор Тим Минчин, Christopher Nightingale
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Великобритания / США
Продолжительность 1 час 57 минут
Год выпуска 2022
Премьера онлайн 2 декабря 2022
Премьера в мире 5 октября 2022
Дата выхода
8 декабря 2022 Австралия
2 декабря 2022 Великобритания
25 ноября 2022 Ирландия PG
MPAA PG
Бюджет $25 000 000
Сборы в мире $37 289 659
Производство Working Title Films, Netflix, TriStar Pictures
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Рейтинг фильма

7.3
Оцените 10 голосов
7 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Обновлено 2 ноября 2022

Трейлеры фильма

Все трейлеры
Матильда - Трейлер
Матильда Трейлер
Матильда - Тизер
Матильда Тизер
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале

Цитаты

Mrs. Phelps Это хулиган? Потому что, знаешь, лучший способ справиться с хулиганами — это сказать кому-то. Сразу же. Они питаются... тишиной.

Отзывы о фильме

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Новости о фильме

Гениальная девочка противостоит злобной директрисе в трейлере мюзикла «Матильда»
14 октября 2022 10:08 Гениальная девочка противостоит злобной директрисе в трейлере мюзикла «Матильда» Лента является новой экранизацией одноименной книги Роальда Даля.
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