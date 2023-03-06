Начались съемки сериала «Сидоровы», сценарий котрого написала нейросеть

Телеканал СТС объявил о старте съемок сериала «Сидоровы» — первого российского шоу по сценарию нейросети, созданной студентами образовательной платформы Skillbox. В актерский состав многосерийной комедии вошли Георгий Дронов, Татьяна Орлова, Алина Алексеева, Максим Сушко, Сергей Степин и Александр Новиков.

Сюжет проекта напоминает смесь «Ворониных» и «Шоу Трумана». В центре повествования — обыкновенная семья из нескольких человек. Они живут как классические герои ситкомов, проводя будни за постоянными спорами и решением бытовых проблем. В какой-то момент отец осознает, что окружающая реальность очень странная: персонажи постоянно слышат закадровый смех и не могут покинуть свою квартиру. После шокирующего открытия, что все они являются героями сериала, глава Сидоровых решает действовать — он намерен выбраться в реальность.

По словам режиссера Сергея Знаменского («Ивановы-Ивановы», «Семейка»), команда старается по возможности не вносить правки в сценарий, поэтому многое делается путем импровизаций:

«Мы стараемся минимизировать правки полученного материала. Идем другим путем: берем ситуацию, которую написала нейросеть, и пытаемся своими человеческими методами и профессиональными качествами ее оправдать. Даже если в написанном нет логики, мы ее ищем и добавляем. В общем, решили поиграть на этой нелогичности».

Артистов на второстепенные роли выбирали через платформу VK Видео. Там и состоится премьера «Сидоровых», однако дата пока не анонсирована.