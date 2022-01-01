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Киноафиша Сериалы Ковбой из Копенгагена
Ковбой из Копенгагена (2022 - …) Copenhagen Cowboy
Год выпуска 2022
Страна Дания
Всего сезонов 1 сезон
Стрим-сервис Netflix
О чем сериал

Это захватывающий сериал, пропитанный духом нуара. В центре событий оказывается молодая отважная героиня по имени Миу, которая совершает путешествие по Копенгагену, погружаясь в самые недра криминального мира. На каждом шагу ее подстерегают неожиданности, которые иногда представляют угрозу для жизни. Но Миу смело смотрит в лицо опасности. Мужественная девушка не привыкла сдаваться без боя. Азарт и жажда приключений неудержимо гонят ее вперед. Вскоре о Миу узнают все представители преступного мира датской столицы.

В ролях
В ролях
Анжела Бундалович
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Сезон 1 / Season 1
TBA,
 
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