Это захватывающий сериал, пропитанный духом нуара. В центре событий оказывается молодая отважная героиня по имени Миу, которая совершает путешествие по Копенгагену, погружаясь в самые недра криминального мира. На каждом шагу ее подстерегают неожиданности, которые иногда представляют угрозу для жизни. Но Миу смело смотрит в лицо опасности. Мужественная девушка не привыкла сдаваться без боя. Азарт и жажда приключений неудержимо гонят ее вперед. Вскоре о Миу узнают все представители преступного мира датской столицы.