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Киноафиша Новости Дженнифер Лопес сыграет в фильме, который спродюсирует компания Бена Аффлека и Мэтта Дэймона

Дженнифер Лопес сыграет в фильме, который спродюсирует компания Бена Аффлека и Мэтта Дэймона

17 марта 2023 14:56
Дженнифер Лопес сыграет в фильме, который спродюсирует компания Бена Аффлека и Мэтта Дэймона

В основу фильма ляжет биография одноногого рестлера.

Бен Аффлек и Мэтт Дэймон выбрали свежий проект для своей недавно основанной производственной компании Artists Equity. Согласно Deadline, звезды спродюсируют биографическую драму «Неудержимый» (Unstoppable). Главную женскую роль сыграет Дженнифер Лопес, супруга Аффлека.

В основу проекта легли мемуары рестлера Энтони Роблеса, родившегося с одной ногой. Несмотря на врожденный недуг, он трижды входил в списки лучших американских борцов студенческого возраста. Отказавшись от протеза, Роблес превратил свой дефект в серьезное борцовское оружие, благодаря чему он смог одержать победу в национальном чемпионате штата Аризона. Кого в данной истории сыграет Лопес, пока не уточняется.

Постановщиком выступит дебютант Уильям Голденберг, ранее работавший монтажером над четырьмя из пяти режиссерских проектов Аффлека. За «Операцию «Арго» (2012) он получил премию «Оскар». Сроки производства не уточняются, но сделки заключаются в форсированном режиме, чтобы запустить фильм как можно скорее.

В данный момент Аффлек готовится к мировой премьере своей спортивной драмы «Эйр», которая пройдет в рамках закрытия кинофестиваля SXSW. Кинотеатральный релиз картины состоится 5 апреля. Лопес можно будет увидеть в этом году в экшен-триллере Netflix «Мать», а немного позднее она появится в научно-фантастическом боевике «Атлас».

Фото: Getty Images
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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