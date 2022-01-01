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Защитные цвета
Киноафиша Фильмы Защитные цвета Защитные цвета, 1977: актеры и роли
Barwy ochronne Защитные цвета 1977
6.7 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
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Защитные цвета, 1977: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Кшиштоф Занусси Кшиштоф Занусси Krzysztof Zanussi
В ролях
Петр Гарлицкий Збигнев Запасевич Zbigniew Zapasiewicz Кристин Поль-Подласки Мариуш Дмоховский Mariusz Dmochowski Войцех Алаборский Мечислав Банасик Кристина Бигельмайер Krystyna Bigelmajer Ядвига Колонна-Валевска Альфред Фройденхайм
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