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Заводной апельсин Заводной апельсин
Киноафиша Фильмы Заводной апельсин Заводной апельсин, 1971: актеры и роли
Clockwork Orange Заводной апельсин 1971 / Великобритания
6.6 Оцените
16 голосов Рейтинг IMDb: 8.3
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Заводной апельсин, 1971: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Стэнли Кубрик Стэнли Кубрик Stanley Kubrick
В ролях
Малкольм МакДауэлл Малкольм МакДауэлл Malcolm McDowell Патрик Маги Майкл Бейтс Michael Bates Уоррен Кларк Warren Clarke Джон Клайв John Clive Пол Фаррелл Обри Моррис Aubrey Morris
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