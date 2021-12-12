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Заводной апельсин Заводной апельсин
Киноафиша Фильмы Заводной апельсин Отзывы о фильме «Заводной апельсин»
Clockwork Orange Заводной апельсин 1971 / Великобритания
6.6 Оцените
16 голосов Рейтинг IMDb: 8.3
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Отзывы о фильме «Заводной апельсин»

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Илона Васильевна 12 декабря 2021, 15:53
Оценка
Смотрела миллион лет назад, до сих пор вспоминаю этот фильм, кроме мерзости от увиденного ничего не испытываю...
12 декабря 2021, 15:53 Ответить
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