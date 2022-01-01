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Медея
Киноафиша Фильмы Медея Медея, 1970: актеры и роли
Medea Медея 1970 / Италия / Франция / ФРГ
7.5 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
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Медея, 1970: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Пьер Паоло Пазолини Пьер Паоло Пазолини Pier Paolo Pasolini
В ролях
Мария Каллас Мария Каллас Maria Callas Массимо Джиротти Massimo Girotti Лоран Терзиефф Laurent Terzieff Джузеппе Джентиле Giuseppe Gentile
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