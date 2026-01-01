Оповещения от Киноафиши
Таксист
Награды и номинации фильма Таксист
Награды и номинации фильма Таксист 1976
Оскар 1977
Лучшая мужская роль
Номинант
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
Лучшая оригинальная музыка к фильму
Номинант
Лучший фильм
Номинант
Каннский кинофестиваль 1976
Золотая пальмовая ветвь
Победитель
Золотой глобус 1977
Лучший сценарий
Номинант
Лучшая мужская роль (драма)
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1977
Лучшая женская роль второго плана
Победитель
Лучшая женская роль второго плана
Победитель
Most Promising Newcomer to Leading Film Roles
Победитель
Most Promising Newcomer to Leading Film Roles
Победитель
Anthony Asquith Award for Film Music
Победитель
Лучший фильм
Номинант
Лучшая мужская роль
Номинант
Best Film Editing
Номинант
Best Film Editing
Номинант
Best Direction
Номинант
