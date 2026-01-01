Оповещения от Киноафиши
Награды и номинации фильма Таксист

Награды и номинации фильма Таксист 1976

Оскар 1977 Оскар 1977
Лучшая мужская роль
Номинант
 Лучшая женская роль второго плана
Номинант
 Лучшая оригинальная музыка к фильму
Номинант
 Лучший фильм
Номинант
Каннский кинофестиваль 1976 Каннский кинофестиваль 1976
Золотая пальмовая ветвь
Победитель
Золотой глобус 1977 Золотой глобус 1977
Лучший сценарий
Номинант
 Лучшая мужская роль (драма)
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1977 BAFTA - премия Британской киноакадемии 1977
Лучшая женская роль второго плана
Победитель
Лучшая женская роль второго плана
Победитель
Most Promising Newcomer to Leading Film Roles
Победитель
Most Promising Newcomer to Leading Film Roles
Победитель
Anthony Asquith Award for Film Music
Победитель
Лучший фильм
Номинант
 Лучшая мужская роль
Номинант
 Best Film Editing
Номинант
 Best Film Editing
Номинант
 Best Direction
Номинант
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше