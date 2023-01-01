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Отвратительные, грязные, злые
Отвратительные, грязные, злые, 1976: актеры и роли
Down and Dirty / Brutti, sporchi e cattivi
Отвратительные, грязные, злые
1976 / Италия
6.6
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 7.7
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Отвратительные, грязные, злые, 1976: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Этторе Скола
Ettore Scola
В ролях
Нино Манфреди
Nino Manfredi
Франческо Аннибалли
Марио Боско
Mario Bosco
Мария Луиза Сантелла
Maria Luisa Santella
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