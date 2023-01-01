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Башни-Близнецы
Кадры из фильма «Башни-Близнецы»
World Trade Center
Башни-Близнецы
2006 / США
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6.6
Оцените
12
голосов
Рейтинг IMDb: 6
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