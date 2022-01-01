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Башни-Близнецы
Башни-Близнецы, 2006: актеры и роли
World Trade Center
Башни-Близнецы
2006 / США
Трейлер
7.1
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11
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Башни-Близнецы, 2006: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Оливер Стоун
Oliver Stone
В ролях
Николас Кейдж
Nicolas Cage
Майкл Пенья
Michael Pena
Мария Белло
Maria Bello
Мэгги Джилленхол
Maggie Gyllenhaal
Ник Дамичи
Nick Damici
Брэд Уильям Хенке
Уильям Мапотер
William Mapother
Николас Туртурро
Nicholas Turturro
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