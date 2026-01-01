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Постер фильма Каток
7.0
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7.0

Каток

, 1916
The Rink
США / комедия, короткометражный / 18+
Постер фильма Каток
7.0

О фильме

Герой Чарли работает в ресторане. После череды приключений на работе он во время ланча отправляется отдохнуть на каток. Там он видит, как мистер Стаут активно ухаживает за девушкой, которой он не нравится. Вечером Чарли появляется на вечеринке у той девушки, представляясь как сэр Сесил Селтцер…

В ролях

Charles Chaplin
A Waiter - Posing as Sir Cecil Seltzer
Edna Purviance
The Girl
Джеймс Т. Келли
Her Father
Эрик Кэмпбелл
Mr. Stout
Альберт Остин
Cook
Генри Бергман
Mrs. Stout
Leota Bryan
A girl near the box office
Фрэнк Дж. Коулмэн
Lead Cop
Шарлотта Мино
Edna's Friend
Джон Рэнд
Ллойд Бэйкон
Cleaner
Режиссер Charles Chaplin
Сценарист Charles Chaplin, Винсент Брайан, Maverick Terrell
Композитор Michael Mortilla
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 30 минут
Год выпуска 1916
Премьера в мире 4 декабря 1916
Дата выхода
15 сентября 1918 Бразилия L
15 сентября 1918 Дания
22 декабря 1917 Испания
4 декабря 1916 США G
25 апреля 1925 Финляндия
4 декабря 1916 Франция U
23 февраля 1919 Швеция
Производство Lone Star Corporation
Другие названия
The Rink, Accidenti alle rotelle, Carlitos patinador, Chaplin korcsolyázik, Chaplin na koleckových bruslích, Chaplin på rullskridskor, Chaplin paa rulleskøiter, Chaplin paa Rulleskøjter, Charlie als Rollschuhläufer, Charlie na ślizgawce, Charlot a rotelle, Charlot al pattinaggio, Charlot la patinaj, Charlot Patinador, Charlot patine, Charlot pattinatore, Charlot, héroe del patín, Charlot, patinador, Como sobre ruedas, Die Rollschuhbahn, Rinken, Rolling Around, Rullaluistimilla, San Truot Bang, Şarlo Patenci, Sobre Rodas, Sobre ruedas, Viinuri luistimilla, Waiter, Zakochany kelner na rolkach, Το παγοδρόμιο, Το πατινάζ, Каток, Ковзанка, Пързалката, チャップリンのスケート, Rakastunut viinuri luistimilla, Charlie rullaluistimilla, Скетинг-ринг

Рейтинг фильма

7.0
Оцените 10 голосов
7 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 

Отзывы о фильме

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