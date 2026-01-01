Герой Чарли работает в ресторане. После череды приключений на работе он во время ланча отправляется отдохнуть на каток. Там он видит, как мистер Стаут активно ухаживает за девушкой, которой он не нравится. Вечером Чарли появляется на вечеринке у той девушки, представляясь как сэр Сесил Селтцер…
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