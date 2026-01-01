Ллойд Бэйкон

Lloyd Bacon

Дата рождения
4 декабря 1889
Возраст
65 лет
Знак зодиака
Стрелец
Дата смерти
15 ноября 1955
Карьера
Режиссер, Актер, Сценарист
Актерское амплуа
Комедийный актёр, Драматический актёр, Романтический герой

Популярные фильмы

Чемпион 7.5
Чемпион (1915)
Тихая улица 7.4
Тихая улица (1917)
42-я улица 7.4
42-я улица (1933)

Фильмография Ллойд Бэйкон

Жанр
Год
Чаплинская кавалькада 7.3
Чаплинская кавалькада Charlie Chaplin Cavalcade
комедия 1938, США
Меченая женщина 7.1
Меченая женщина Marked Woman
криминал, нуар, триллер 1937, США
42-я улица 7.4
42-я улица 42nd Street
мюзикл, мелодрама, драма 1933, США
Тихая улица 7.4
Тихая улица Easy Street
короткометражный, комедия 1917, США
За кулисами экрана 7.4
За кулисами экрана Behind the Screen
комедия, короткометражный 1916, США
Бродяга-музыкант 7.3
Бродяга-музыкант The Vagabond
комедия, драма, мелодрама 1916, США
Пожарный 6.5
Пожарный The Fireman
комедия, короткометражный 1916, США
Чемпион 7.5
Чемпион The Champion
комедия, короткометражный, спорт 1915, США
6.6
Бегство в автомобиле A Jitney Elopement
комедия, короткометражный 1915, США
Вечер в мюзик-холле 7
Вечер в мюзик-холле A Night in the Show
комедия, короткометражный 1915, США
