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Руководство крупной фабрики детской игрушки готовится к празднованию 50-летия своего предприятия. Накануне официальных торжеств происходит ЧП, виновником которого оказывается местный слесарь — пьяница и дебошир Соловейчик. Начальство, чтобы не подмочить репутацию завода и не трепать себе нервы накануне юбилея, решает замять скандал. Горе-слесарь, волею случая избежавший наказания, чувствует свою силу и начинает шантажировать коллектив фабрики. Руководство готово предоставить Соловейчику бесплатную путёвку в Сочи, только бы не выносить сор из избы...
|29 апреля 1980
|СССР