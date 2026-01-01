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Постер фильма Амнистия
6.0
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6.0

Амнистия

, 1982
Amnistiya
СССР / комедия / 18+
Постер фильма Амнистия
6.0

О фильме

Руководство крупной фабрики детской игрушки готовится к празднованию 50-летия своего предприятия. Накануне официальных торжеств происходит ЧП, виновником которого оказывается местный слесарь — пьяница и дебошир Соловейчик. Начальство, чтобы не подмочить репутацию завода и не трепать себе нервы накануне юбилея, решает замять скандал. Горе-слесарь, волею случая избежавший наказания, чувствует свою силу и начинает шантажировать коллектив фабрики. Руководство готово предоставить Соловейчику бесплатную путёвку в Сочи, только бы не выносить сор из избы...

В ролях

Георгий Бурков
Георгий Бурков
Semyon Soloveychik
Ролан Быков
Ролан Быков
Ivan Kichkaylo
Елена Санаева
Елена Санаева
Ragneda Bozheshutkova
Иван Рыжов
Иван Рыжов
Yakov Fomich
Виктор Ильичев
Andrey Taratuta
Елена Козлитина
Tatyana Drozd
Тамара Муженко
Николай Еременко ст.
Николай Еременко ст.
Nachalnik militsii
Федор Никитин
Эдуард Горячий
Nikolay Smirnov
Леонид Крюк
Kuzma Khotenchik
Режиссер Valery Ponomaryov
Сценарист Nikolai Matukovsky
Композитор Глебов, Евгений Александрович
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна СССР
Продолжительность 1 час 20 минут
Год выпуска 1982
Премьера в мире 29 апреля 1980
Дата выхода
29 апреля 1980 СССР
Производство Belarusfilm
Другие названия
Amnistiya, Amnesty, Амнистия, Троянский конь

Рейтинг фильма

6.0
Оцените 10 голосов
6 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 

Отзывы о фильме

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