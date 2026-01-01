Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Самурай и пленник»
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Фильмография
Леонид Крюк
Leonid Kryuk
Киноафиша
Персоны
Леонид Крюк
Леонид Крюк
Leonid Kryuk
Карьера
Актер
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Комедийный актёр
Популярные фильмы
7.5
Прощание
(1982)
6.8
Полонез Огинского
(1971)
6.8
Могила льва
(1971)
Фильмография Леонид Крюк
7.5
Прощание
Proshchanie
драма
1982, СССР
6.1
Амнистия
Amnistiya
комедия
1982, СССР
6.7
Приключения в городе, которого нет
Priklyucheniya v gorode, kotorogo net
детский, мюзикл
1974, СССР
Онлайн
6.8
Полонез Огинского
Polonez Oginskogo
военный, драма
1971, СССР
Онлайн
6.8
Могила льва
Mogila lva
драма
1971, СССР
Онлайн
Спеши строить дом
Speshi stroit dom
комедия, музыка
1971, СССР
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