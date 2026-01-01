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Эдуард Горячий
Eduard Goryachij
Киноафиша
Персоны
Эдуард Горячий
Эдуард Горячий
Eduard Goryachij
Дата рождения
19 октября 1936
Возраст
89 лет
Знак зодиака
Весы
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Комедийный актёр
,
Путешественник
Популярные фильмы
7.7
Кортик
(1973)
7.2
Долгие версты войны
(1976)
6.9
Волчья стая
(1975)
Фильмография Эдуард Горячий
Сынок
The Son
драма
2007, Беларусь
6.1
Амнистия
Amnistiya
комедия
1982, СССР
6.1
Третьего не дано
Tretyego ne dano
биография, драма
1980, СССР
7.2
Долгие версты войны
драма, военный
1976, СССР
6.9
Волчья стая
Volchya staya
драма, военный
1975, СССР
Онлайн
7.7
Кортик
Kortik
приключения
1973, СССР
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