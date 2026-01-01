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Эдуард Горячий Eduard Goryachij
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Эдуард Горячий

Eduard Goryachij

Дата рождения
19 октября 1936
Возраст
89 лет
Знак зодиака
Весы
Актерское амплуа
Драматический актёр, Комедийный актёр, Путешественник

Популярные фильмы

Кортик 7.7
Кортик (1973)
Долгие версты войны 7.2
Долгие версты войны (1976)
Волчья стая 6.9
Волчья стая (1975)

Фильмография Эдуард Горячий

Сынок
Сынок The Son
драма 2007, Беларусь
Амнистия 6.1
Амнистия Amnistiya
комедия 1982, СССР
Третьего не дано 6.1
Третьего не дано Tretyego ne dano
биография, драма 1980, СССР
Долгие версты войны 7.2
Долгие версты войны
драма, военный 1976, СССР
Волчья стая 6.9
Волчья стая Volchya staya
драма, военный 1975, СССР
Онлайн
Кортик 7.7
Кортик Kortik
приключения 1973, СССР
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