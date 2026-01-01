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Скоро в прокате «Мой дикий друг. Возвращение домой»
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Одержимая
Possession
США / ужасы / 18+
О фильме
Расписание
Персоны
В ролях
Маргарет Куэлли
Каллум Тернер
Пол Дано
Диего Кальва
Режиссер
Паркер Финн
Сценарист
Паркер Финн
,
Анджей Жулавски
,
Фредерик Тьютен
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
США
Производство
Bad Feeling, Icki Eneo Arlo, Paramount Pictures
Другие названия
Possession
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