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Possession
США / ужасы / 18+

В ролях

Маргарет Куэлли
Маргарет Куэлли
Каллум Тернер
Каллум Тернер
Пол Дано
Пол Дано
Диего Кальва
Диего Кальва
Режиссер Паркер Финн
Сценарист Паркер Финн, Анджей Жулавски, Фредерик Тьютен
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Производство Bad Feeling, Icki Eneo Arlo, Paramount Pictures
Другие названия
Possession

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