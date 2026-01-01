Жуки. Новая жизнь

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Накануне 50-летнего юбилея Сергей Маслов попадает в аварию и после обследования узнаёт, что ему необходима срочная операция. Но участковый решает, что лучше проведёт оставшееся время дома — рядом с семьёй, друзьями и родными Жуками. Когда о его решении узнаёт вся деревня, уговорить Маслова лечиться пытаются сначала близкие, затем соседи, а потом и губернатор, прилетевший на вертолёте. Однако Маслов остаётся непреклонен и вместо больницы заставляет односельчан репетировать собственные похороны, чтобы убедиться, что всё пройдёт как надо. Импровизированная церемония быстро выходит из-под контроля и превращается в самый странный план спасения участкового, который когда-либо придумывали в Жуках.