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Жуки. Новая жизнь

Россия / комедия / 18+

О фильме

Накануне 50-летнего юбилея Сергей Маслов попадает в аварию и после обследования узнаёт, что ему необходима срочная операция. Но участковый решает, что лучше проведёт оставшееся время дома — рядом с семьёй, друзьями и родными Жуками. Когда о его решении узнаёт вся деревня, уговорить Маслова лечиться пытаются сначала близкие, затем соседи, а потом и губернатор, прилетевший на вертолёте. Однако Маслов остаётся непреклонен и вместо больницы заставляет односельчан репетировать собственные похороны, чтобы убедиться, что всё пройдёт как надо. Импровизированная церемония быстро выходит из-под контроля и превращается в самый странный план спасения участкового, который когда-либо придумывали в Жуках.

В ролях

Вячеслав Чепурченко
Вячеслав Чепурченко
Вадим Дубровин
Вадим Дубровин
Павел Комаров
Павел Комаров
Максим Лагашкин
Максим Лагашкин
Екатерина Стулова
Екатерина Стулова
Владимир Епифанцев
Владимир Епифанцев
Игорь Верник
Игорь Верник
Марьяна Спивак
Марьяна Спивак
Виктор Бычков
Виктор Бычков
Анатолий Журавлев
Анатолий Журавлев
Дарья Алыпова
Дарья Алыпова
Карина Мишулина
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Россия

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