Отзывы о мультфильме
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PLAVE группа, уже ставшая легендой, представляет вам мощное выступление, которое способны подарить только они. Исторический момент, когда первая виртуальная айдол-группа вышла на сцену Gocheok Sky Dome – невероятная энергия “[DASH: Quantum Leap] Encore” и вечер, наполненный общими эмоциями, теперь оживают на большом экране!
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