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Постер мультфильма PLAVE Asia Tour [DASH: Quantum Leap] Encore in Cinemas
Киноафиша Фильмы PLAVE Asia Tour [DASH: Quantum Leap] Encore in Cinemas

PLAVE Asia Tour [DASH: Quantum Leap] Encore in Cinemas

, 2026
PLAVE Asia Tour [DASH: Quantum Leap] Encore in Cinemas
Южная Корея / документальный, музыка, анимация
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Постер мультфильма PLAVE Asia Tour [DASH: Quantum Leap] Encore in Cinemas
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О фильме

PLAVE группа, уже ставшая легендой, представляет вам мощное выступление, которое способны подарить только они. Исторический момент, когда первая виртуальная айдол-группа вышла на сцену Gocheok Sky Dome – невероятная энергия “[DASH: Quantum Leap] Encore” и вечер, наполненный общими эмоциями, теперь оживают на большом экране!

В ролях

YEJUN
NOAH
BAMBY
EUNHO
HAMIN
Все актеры и съемочная группа

Детали мультфильма

Страна Южная Корея
Продолжительность 2 часа 19 минут
Год выпуска 2026
Премьера в мире 3 июня 2026
Дата выхода
3 июня 2026 Великобритания 12A
5 июня 2026 Гонконг
3 июня 2026 Индонезия
18 июня 2026 Латвия N12
5 июня 2026 Макао B
3 июня 2026 Сингапур PG
10 июня 2026 Таиланд
5 июня 2026 Тайвань
17 июня 2026 Украина 12+
3 июня 2026 Южная Корея 12

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