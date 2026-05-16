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Постер фильма Виннету - сын Инча-Чуна: Трубка мира
6.5
Виннету - сын Инча-Чуна: Трубка мира - Трейлер
Киноафиша Фильмы Виннету - сын Инча-Чуна: Трубка мира
6.5

Виннету - сын Инча-Чуна: Трубка мира

, 1964
Winnetou - 2. Teil
Франция, Германия, Югославия / приключения, драма, вестерн / 18+
Трейлеры
Постер фильма Виннету - сын Инча-Чуна: Трубка мира
6.5
Виннету - сын Инча-Чуна: Трубка мира - Трейлер
Виннету - сын Инча-Чуна: Трубка мира  Трейлер

О фильме

Форестер, беспощадный нефтяной магнат, хочет развязать войну между племенами индейцев и белыми людьми. Старый Шаттерхэнд, Виннету и их сообщник Кэстлпул пытаются предотвратить ее.

В ролях

Лекс Баркер
Old Shatterhand
Пьер Брис
Winnetou
Энтони Стил
Bud Forrester
Карин Дор
Ribanna
Клаус Кински
David 'Luke' Lucas
Ренато Бальдини
Col. J.F. Merril
Теренс Хилл
Lt. Robert Merril
Эдди Арент
Гойко Митич
Гойко Митич
Илия Ивезич
Red
Стол Аранджелович
Курт Аккерман
Режиссер Harald Reinl
Сценарист Карл Фридрих Май, Харальд Г. Петерссон
Композитор Мартин Бёттхер
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Франция / Германия / Югославия
Продолжительность 1 час 34 минуты
Год выпуска 1964
Премьера в мире 17 сентября 1964
Дата выхода
17 сентября 1964 Германия 12
13 августа 1965 Дания
16 февраля 1966 Румыния
14 июля 1975 СССР 12+
30 сентября 1966 США
Бюджет 4 000 000 DEM
Производство Atlantis Film, Jadran Film, Rialto Film
Другие названия
Winnetou - 2. Teil, Winnetou: The Red Gentleman, Winnetou: La furia de los apaches, Furia apache, De schat der blauwe bergen, Le trésor des montagnes bleues, Vinnetou - Rudý gentleman, Vinnetou II - Červený gentleman, Winnetou 2, Winnetou II, Winnetou: Last of the Renegades, Виннету - сын Инча-Чуна: Трубка мира, Виннету - сын Инча-Чуна. Трубка мира, A Saga Continua, Giorni di fuoco, Grito de Guerra dos Apaches, Ingen vei tilbake, Kahramanlar Geliyor, Krigarhövdingen, Krigerhøvdingen Winnetou, La carabina de plata, Last of the Renegades, Prærien i flammer, Västerns laglösa, Vinetu 2, Vinetu II deo, Vinnetou II: Červený gentleman, Winnetou, Winnetou - och dödens ryttare, Winnetou - Revolta dos Apaches, Winnetou 2. - Az utolsó renegátok, Winnetou II: Ostatni renegaci, Winnetou ja kuoleman ratsastajat, Winnetou: The Last of the Renegades, Βίνετου, ο αδάμαστος πολεμιστής, Ο θησαυρός των Απάτσι, Винету 2, Вождь Віннету: син Інчу-Чуна, 大酋長ウィネットー, Winnetou 2 Last of the Renegades, Vinnetou 2 - Rudý gentleman, Winnetou The Red Gentleman, Виннету - сын Инчу-чуна: След отчаянного человека

Рейтинг фильма

6.5
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6.5 IMDb

Трейлеры фильма

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Виннету - сын Инча-Чуна: Трубка мира - Трейлер
Виннету - сын Инча-Чуна: Трубка мира Трейлер
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