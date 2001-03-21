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Фильмография
Энтони Стил
Anthony Steel
Киноафиша
Персоны
Энтони Стил
Энтони Стил
Anthony Steel
Дата рождения
21 мая 1920
Возраст
80 лет
Знак зодиака
Телец
Дата смерти
21 марта 2001
Карьера
Актер
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Путешественник
Популярные фильмы
6.5
Репрессалии
(1973)
6.5
Виннету - сын Инча-Чуна: Трубка мира
(1964)
5.3
История «О»
(1975)
Фильмография Энтони Стил
5.3
История «О»
Histoire d'O
драма
1975, Франция / Канада
6.5
Репрессалии
Rappresaglia
драма, исторический, военный
1973, Франция / Италия
6.5
Виннету - сын Инча-Чуна: Трубка мира
Winnetou - 2. Teil
приключения, драма, вестерн
1964, Франция / Германия / Югославия
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