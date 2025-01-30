Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Хокум» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Вин Гордон
Киноафиша Фильмы Вин Гордон

Вин Гордон

, 2025
Vin Gordon
Великобритания / документальный / 18+
Пойду 0
Не пойду 0
Постер фильма Вин Гордон
Пойду 0
Не пойду 0

О фильме

В старинной каменной деревне на окраине Парижа живет один из самых плодовитых регги-музыкантов в истории Ямайки. Вин Гордон, 75-летний титан регги, предпочитает скромную жизнь. Он проводит дни, гуляя на природе и обучая игре на тромбоне юных учеников, в совершенно другом мире, вдали от суеты и энергии Джонстауна в Кингстоне, Ямайка, где он прославился как один из самых влиятельных духовых музыкантов, когда-либо выходивших с острова.

В ролях

Хасиб Икбал
Режиссер Николас Колли
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Великобритания
Продолжительность 60 минут
Год выпуска 2025
Премьера в мире 30 января 2025
Дата выхода
30 января 2025 Великобритания

Рейтинг фильма

0.0
Оцените 0 голосов
Место в рейтинге
Лучшие фильмы 2025 года 

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Вот это драма!
Вот это драма!
2026, США, мелодрама, комедия, драма
Ангелы Ладоги
Ангелы Ладоги
2026, Россия, драма, исторический, военный
Ждун 2
Ждун 2
2026, Россия, комедия, семейный
Коммерсант
Коммерсант
2026, Россия, драма, экранизация
Литвяк
Литвяк
2026, Россия, боевик, драма, исторический, военный
Грузовички
Грузовички
2026, Россия, анимация
Семь вёрст до рассвета
Семь вёрст до рассвета
2025, Россия, драма, военный, исторический
Приключения желтого чемоданчика
Приключения желтого чемоданчика
2026, Россия, семейный, комедия, приключения, фэнтези
Полутон
Полутон
2025, Канада / США, ужасы, фантастика, триллер
Твое сердце будет разбито
Твое сердце будет разбито
2026, Россия, мелодрама
Грация
Грация
2025, Италия, драма
Бой со зверем
Бой со зверем
2026, США / Австралия, боевик, драма, спорт
Распустит «паруса»: что делать, если не цветет спатифиллум — теперь только так поступаю
Фарш мешаю с луком, сверху бросаю макароны и все на сковородку: ленивая лазанья вкуснее той, что ел в Риме
Нужны ли друзья после 50 лет? Наталья Бехтерева дала простой ответ, который многое объясняет
«Русский Джеймс Бонд»: самый провальный сериал Жаркова с рейтингом 3,8 на КП: зрители обсуждают уже почти 20 лет
«Я смотрела его, не отрываясь»: в Турции еще 18 лет назад сняли свой «Невский», но знают о нем немногие
Думали, в мае смотреть нечего? Российский прокат возглавил фильм с рейтингом 8,2 — и это не военная драма
Брагина заменили... пенсионеркой: в Сеть утекли спойлеры к «Первому отделу 6» – Шибанову не позавидуешь (видео)
Сможете отличить «Ходячий замок» от «Ведьминой службы»? Если не отвлекались на попкорн, в тесте по Миядзаки наберете 5/5
Книгу обязательно перечитаю, а «Темную башню» с МакКонахи больше не включу: надо было и дальше воротить от нее нос
Хотите удивить близких 9 Мая? Приготовьте коронный лагман на мангале по рецепту Брагина из «Первого отдела»
Забудьте уже про Шилова: россияне выбрали ТОП-3 ролей Устюгова — и там ни одного «Ментовского» сериала
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше