В конце 1960-х годов группа архитекторов и строителей-бунтарей отправилась в леса Вермонта, чтобы изобрести новый образ жизни — образ жизни, отвергающий условности и принимающий эксперименты, игру и сообщество. Фильм «Причудливая гора» прослеживает радикальное движение в области проектирования и строительства, которое они зародили, раскрывая, как их дерзкий, контркультурный подход преобразует архитектуру и продолжает влиять на нее сегодня. Снятый в течение девяти лет, документальный фильм сочетает архивные кадры, современные интервью и личный опыт режиссера, чтобы исследовать, что значит строить жизнь — и дом — своими руками.