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Фильмография
Шарлотта Гринвуд
Charlotte Greenwood
Киноафиша
Персоны
Шарлотта Гринвуд
Шарлотта Гринвуд
Charlotte Greenwood
Дата рождения
25 июня 1890
Возраст
87 лет
Знак зодиака
Рак
Дата смерти
28 декабря 1977
Карьера
Актриса
Актерское амплуа
Комедийный актёр
,
Романтический герой
,
Драматический актёр
Популярные фильмы
7.0
Оклахома!
(1955)
6.4
Даже по-аргентински
(1940)
6.1
Гостиная, спальня и ванная
(1931)
Фильмография Шарлотта Гринвуд
7
Оклахома!
Oklahoma!
мелодрама, мюзикл, вестерн
1955, США
6.4
Даже по-аргентински
Down Argentine Way
комедия, драма, мюзикл
1940, США
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ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
6.1
Гостиная, спальня и ванная
Parlor, Bedroom and Bath
комедия
1931, США
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