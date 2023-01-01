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Джонни Хуан
Джонни Хуан Huang Jingyu
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Джонни Хуан

Huang Jingyu

Дата рождения
30 ноября 1992
Возраст
30 лет
Знак зодиака
Стрелец
Карьера
Актер, Продюсер
Место рождения
Даньдун, Китай

Популярные фильмы

Операция в Красном море
Операция в Красном море (2018)
6.733333
Пегас
Пегас (2019)
6.214286
Очень большая любовь
Очень большая любовь (2020)
5.2

Фильмография Джонни Хуан

Жанр
Год
Все 3 Фильмы 3 Актер 3
Очень большая любовь 5.2
Очень большая любовь Oversize Love
комедия, драма, фэнтези 2020, Китай
Билеты
Пегас 6.2
Пегас Fei chi ren sheng / Pegasus
комедия, боевик, спорт 2019, Китай
Операция в Красном море 6.7
Операция в Красном море Hong hai xing dong
боевик 2018, Китай / Гонконг
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