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О персоне
Фильмография
Джонни Хуан
Huang Jingyu
Киноафиша
Персоны
Джонни Хуан
Джонни Хуан
Huang Jingyu
Дата рождения
30 ноября 1992
Возраст
30 лет
Знак зодиака
Стрелец
Карьера
Актер, Продюсер
Место рождения
Даньдун, Китай
Популярные фильмы
Операция в Красном море
(2018)
6.733333
Пегас
(2019)
6.214286
Очень большая любовь
(2020)
5.2
Фильмография Джонни Хуан
Жанр
Все
Боевик
Драма
Комедия
Спорт
Фэнтези
Год
Все
2020
2019
2018
Все
3
Фильмы
3
Актер
3
5.2
Очень большая любовь
Oversize Love
комедия, драма, фэнтези
2020, Китай
Билеты
6.2
Пегас
Fei chi ren sheng / Pegasus
комедия, боевик, спорт
2019, Китай
6.7
Операция в Красном море
Hong hai xing dong
боевик
2018, Китай / Гонконг
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