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Постер фильма Потерянный Валентин
7.5
Киноафиша Фильмы Потерянный Валентин
7.5

Потерянный Валентин

, 2011
The Lost Valentine
США / драма, мелодрама / 18+
Постер фильма Потерянный Валентин
7.5

О фильме

История о журналисте по имени Сьюзан Эллисон, которая ищет идеальную историю о настоящей любви для своего репортажа. Во время Второй мировой войны, лейтенант Нил Томас отправляется на войну, оставляя его молодую беременную жену по имени Кэролайн. После рождения ребенка ей приходит весть о том, что ее муж пропал без вести и считается погибшим. И в течение следующих 65 лет, на каждый день Святого Валентина Кэролайн приходит туда, где она рассталась с мужем. Когда тележурналист по имени Сьюзан Эллисон узнает о трогательной истории, она приступает к расследованию, что случилось с Нилом 65 лет назад. Внук Кэролайн помогает Сьюзан в расследовании, и вскоре между ними возникают чувства…

В ролях

Дженнифер Лав Хьюитт
Дженнифер Лав Хьюитт
Susan Allison
Бетти Уайт
Бетти Уайт
Caroline Thomas
Шон Фэрис
Шон Фэрис
Lucas Thomas
Билли Магнуссен
Билли Магнуссен
Neil Thomas
Мэган Фэйхи
Мэган Фэйхи
Young Caroline
Надя Дажани
Julie Oliver
Уилл Чейз
Уилл Чейз
Andrew Hawthorne
Майк Пневски
Craig Warren
Helmar Augustus Cooper
Joseph Williams
Рон Клинтон Смит
Western Union Delivery Man
Том Новицки
Nita Hardy
Режиссер Дарнелл Мартин
Сценарист James Michael Pratt, Maryann Ridini Spencer, Barton Taney
Композитор Марк Адлер
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 27 минут
Год выпуска 2011
Производство Hallmark Hall of Fame Productions, Ridini Entertainment
Другие названия
The Lost Valentine, Amor Desaparecido, Dragostea pierduta, El San Valentín perdido, Hallmark Hall of Fame: The Lost Valentine (#60.2), Különleges Valentin nap, L'amour à la une, L'ultimo San Valentino, Zdruzena v ljubezni, Χαμένη αγάπη, Изгубеният Свети Валентин, Потерянный Валентин

Рейтинг фильма

7.5
Оцените 10 голосов
7.5 IMDb
Обновлено 17 февраля 2026

Отзывы о фильме

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