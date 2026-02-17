История о журналисте по имени Сьюзан Эллисон, которая ищет идеальную историю о настоящей любви для своего репортажа. Во время Второй мировой войны, лейтенант Нил Томас отправляется на войну, оставляя его молодую беременную жену по имени Кэролайн. После рождения ребенка ей приходит весть о том, что ее муж пропал без вести и считается погибшим. И в течение следующих 65 лет, на каждый день Святого Валентина Кэролайн приходит туда, где она рассталась с мужем. Когда тележурналист по имени Сьюзан Эллисон узнает о трогательной истории, она приступает к расследованию, что случилось с Нилом 65 лет назад. Внук Кэролайн помогает Сьюзан в расследовании, и вскоре между ними возникают чувства…