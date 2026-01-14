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Постер фильма Don't Call Me Mama
6.3
Киноафиша Фильмы Don't Call Me Mama
6.3

Don't Call Me Mama

, 2025
Don't Call Me Mama
Норвегия / драма / 18+
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Постер фильма Don't Call Me Mama
6.3
Пойду 0
Не пойду 0

В ролях

Пиа Тьелта
Пиа Тьелта
Eva
Кристоффер Йонер
Кристоффер Йонер
Jostein
Tarek Zayat
Amir
Kristoffer Sagmo Aalberg
Per
Ismael Al-Khazaali
Students at the asylum reception center
Рагнхильд Гудбрандсен
Кэтрин Торборг Йохансен
Нина Эллен Одегор
Ibrahim Amaev
Students at the asylum reception center
Anna Bakke
Couple making out
Negusse Berhe
Samuel
Selma Brattabø
Kari
Режиссер Nina Knag
Сценарист Катрин Вален Цайнер, Nina Knag
Композитор Olav Øyehaug
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Норвегия
Продолжительность 1 час 48 минут
Год выпуска 2025
Премьера в мире 14 января 2026
Дата выхода
14 января 2026 Чехия
Бюджет €15
Сборы в мире $555 441
Производство The Global Ensemble Drama, Screen Story, Hummelfilm
Другие названия
Don't Call Me Mama, Bana Anne Deme, Eva, Ikke kall meg mamma, Ne hívj mamának!, Nie mów do mnie mamo, Se meg, Виж ме

Рейтинг фильма

6.3
Оцените 10 голосов
6.3 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие фильмы 2025 года 
Обновлено 17 декабря 2025

Отзывы о фильме

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