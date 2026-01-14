В ролях
Kristoffer Sagmo Aalberg
Per
Ismael Al-Khazaali
Students at the asylum reception center
Ibrahim Amaev
Students at the asylum reception center
Anna Bakke
Couple making out
Все актеры и съемочная группа
Режиссер
Nina Knag
Сценарист
Катрин Вален Цайнер, Nina Knag
Композитор
Olav Øyehaug
Детали фильма
Страна
Норвегия
Продолжительность
1 час 48 минут
Год выпуска
2025
Премьера в мире
14 января 2026
Бюджет
€15
Сборы в мире
$555 441
Производство
The Global Ensemble Drama, Screen Story, Hummelfilm
Другие названия
Don't Call Me Mama, Bana Anne Deme, Eva, Ikke kall meg mamma, Ne hívj mamának!, Nie mów do mnie mamo, Se meg, Виж ме