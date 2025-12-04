Профессор астронавтики Какэру Озоро спасает Луну из-под колес машины. Луна очень благодарна ученому и понимает, что влюбилась в него. Тем временем на Токио обрушивается метель, и на людей нападают демоны, которые ищут кристалл Снежной принцессы Кагуя. Этот самый кристалл находится у профессора Какэру. Камень оказывает негативное влияние на Какэру, и он ссорится со своей девушкой, которая должна полететь в космос с экспедицией из Соединенных Штатов. Луна хочет стать человеком, чтобы как-то помочь Озоро.