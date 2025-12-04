Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Мой дикий друг. Возвращение домой» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер мультфильма Красавица-воин Сейлор Мун Эс: Возлюбленный принцессы Кагуи
7.6
Киноафиша Фильмы Красавица-воин Сейлор Мун Эс: Возлюбленный принцессы Кагуи
7.6

Красавица-воин Сейлор Мун Эс: Возлюбленный принцессы Кагуи

, 1994
Gekijô-ban - Bishôjo senshi Sêrâ Mûn S
Япония / боевик, анимация, комедия / 18+
Постер мультфильма Красавица-воин Сейлор Мун Эс: Возлюбленный принцессы Кагуи
7.6

О фильме

Профессор астронавтики Какэру Озоро спасает Луну из-под колес машины. Луна очень благодарна ученому и понимает, что влюбилась в него. Тем временем на Токио обрушивается метель, и на людей нападают демоны, которые ищут кристалл Снежной принцессы Кагуя. Этот самый кристалл находится у профессора Какэру. Камень оказывает негативное влияние на Какэру, и он ссорится со своей девушкой, которая должна полететь в космос с экспедицией из Соединенных Штатов. Луна хочет стать человеком, чтобы как-то помочь Озоро.

В ролях

Котоно Мицуиши
Котоно Мицуиши
Super Sailor Moon
Ая Хисакава
Sailor Mercury
Эми Синохара
Sailor Jupiter
Рика Фуками
Sailor Venus
Kae Araki
Sailor Chibi Moon
Мегуми Огата
Мегуми Огата
Sailor Uranus
Масако Кацуки
Масако Кацуки
Sailor Neptune
Тиёко Кавасима
Sailor Pluto
Тору Фуруя
Tuxedo Mask
Masami Kikuchi
Мэгуми Хаясибара
Мэгуми Хаясибара
Томохиса Асо
Режиссер Хироки Сибата
Сценарист Сукэхиро Томита, Наоко Такэути
Композитор Таканори Арисава
Все актеры и съемочная группа

Детали мультфильма

Страна Япония
Продолжительность 60 минут
Год выпуска 1994
Сборы в мире $167 849
Производство Kodansha, TV Asahi, Toei Animation
Другие названия
Gekijô-ban - Bishôjo senshi Sêrâ Mûn S, Sailor Moon S the Movie: Hearts in Ice, A Navegante da Lua S o Filme: A Princesa de Neve Kaguya, Czarodziejka z Księżyca: Serca w lodzie, Pretty Soldier Sailor Moon S: The Movie, Sailor Moon - Movie 2: Schneeprinzessin Kaguya, Sailor Moon and the Hearts in Ice, Sailor Moon S Movie: Hearts in Ice, Sailor Moon S the Movie: Il cristallo del cuore, Sailor Moon S, le film, Sailor Moon S: Corações de Gelo, Sailor Moon S: Czarodziejka z Księżyca. Film kinowy, Sailor Moon S: la película, Sailor Moon S: La princesa Kaguya de las Nieves, Sailor Moon S: The Movie, Sailor Moon S: The Movie - Hearts in Ice, Красавица-воин Сейлор Мун Эс, Красуня-воїн Сейлор Мун Ес, 劇場版美少女戦士セーラームーンS, 美少女戰士S 劇場版：輝夜姬的戀人, Sailor Moon S - Hearts in Ice, Bishoujo Senshi Sailor Moon S: The Movie, Bishoujo Senshi Sailor Moon S: Kaguya Hime no Koibito, 美少女战士剧场版之水晶计划

Рейтинг мультфильма

7.6
Оцените 10 голосов
7.6 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие мультфильмы  Лучшие комедии 
Обновлено 4 декабря 2025

Цитаты

Raye - Sailor Mars [Подруги Серены обвиняют её в том, что она прогнала Луну] Ты разве не обижала её?
Serena - Sailor Moon Конечно нет! О чём ты говоришь, Рэй!
Raye - Sailor Mars Спорю, ты своей болтовнёй её отпугнула!
Serena - Sailor Moon Я повзрослела!
Raye - Sailor Mars Да перестань!

Отзывы о мультфильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас мультфильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот мультфильм снова появится в прокате
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
История игрушек 5
История игрушек 5
2026, США, приключения, анимация, комедия, фэнтези, семейный, драма
На деревню дедушке 2
На деревню дедушке 2
2026, Россия, комедия, семейный
Зловещие мертвецы: Пекло
Зловещие мертвецы: Пекло
2026, США, ужасы
Миньоны и Монстры
Миньоны и Монстры
2026, США, приключения, анимация, боевик
Мой дикий друг. Возвращение домой
Мой дикий друг. Возвращение домой
2026, Россия, семейный
Холоп 3
Холоп 3
2026, Россия, комедия, приключения
Закулисье реальности
Закулисье реальности
2026, США, ужасы, фантастика
Её личный ад
Её личный ад
2026, Дания, драма, ужасы, триллер
Обсессия
Обсессия
2025, США, ужасы
Кодекс Данте
Кодекс Данте
2025, Италия, драма
Колючая и ушастый
Колючая и ушастый
2025, Бельгия / Франция / Люксембург, анимация
Пару капель в мисочку — и пыль как ветром сдуло: мебель скрипит от чистоты неделю без дорогущей химии
Тяжёлые и пыльные шторы отдайте бабушке, это прошлый век: 4 способа оформить окно легко и современно
Пару капель – и мои руки как после дорогого спа, хотя целый день вожусь на грядках: вот чем убираю грязь и сухость
«Невский» встречает «Машу и Медведя» в этом детективе с рейтингом 8.1 — и он даже Семенова уложил на лопатки: «Я зафанатела!»
Это аниме с 8.5 на IMDb такое крутое, что его обожает звезда «Обсессии»: «Включаю, когда прихожу домой»
Вместо «Первого отдела» НТВ покажет новинку «Один из нас» — без зомби и Джоэла, но со своей фишкой
Как звали Якина и где снимали «Девчат»: только настоящий знаток Мосфильма ответит на все 5 вопросов (тест)
Свежий мини-сериал с оценкой 7.6 зайдет фанатам «Гангстерленда»: «актеры отличные, идея интересная»
«Мне ок»: Аксенова встала грудью за фильм о Германии с оценкой 6.0 — от него у россиян «кровоточили глаза»
Из 202 серий «Невского» зрители выделили только эти 5: их нельзя пропустить - через 2 недели начнут показывать на НТВ
«Шерлок» Камбербэтча — наивный дилетант с лупой на фоне этих трёх детективов: от №2 мурашки по коже даже 12 лет спустя
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше