Raye - Sailor Mars [Подруги Серены обвиняют её в том, что она прогнала Луну] Ты разве не обижала её?

Serena - Sailor Moon Конечно нет! О чём ты говоришь, Рэй!

Raye - Sailor Mars Спорю, ты своей болтовнёй её отпугнула!

Serena - Sailor Moon Я повзрослела!